Pour s'intégrer en France, "les responsables musulmans de faire place nette en matière d'antisémitisme" (G. Bensoussan)

Malgré l'islam radical, des dirigeants musulmans œuvrent pour une meilleure intégration de leur communautés

La question de la place de l'islam en France était au cœur de l'émission "Sans interdit", diffusée sur i24NEWS dimanche soir.

Avec l'imam de Bordeaux Tariq Oubrou, l'islamologue Ghaleb Bencheikh et l'historien Georges Bensoussan, Valérie Abecassis et Elie Chouraqui ont tenté de répondre à l'épineuse question : "est-il bon d'être musulman en France", alors que le sujet de l'islam s'est retrouvé sous les projecteurs avec les propositions radicales du candidat à la présidentielle Eric Zemmour.

Ghaleb Bencheikh, qui dirige la Fondation de l'islam de France, a reconnu "que l'élément islamique est un élément épineux, hystérisant, inflammable qui pose des questions et qu'il faut y répondre avec calme, sérénité, détermination, et surtout dans le cadre de la loi".

Interpellé par Elie Chouraqui sur la mainmise de l'islamisme dans les quartiers et sur le silence présumé des responsables musulmans face à cette menace, Ghaleb Bencheikh a affirmé : "Jamais nous n'avons éludé les questions. Nous n'avons jamais esquivé le débat sur ces questions. Notre difficulté est que nous affrontons nos propres extrémismes : le jihadisme mortifère, l'islamisme radical politique et tout ce qui est dévoyé dans notre propre religion".

"C'est un énorme débat que nous menons, et au lieu d'être aidé pour cela, nous sommes vilipendés tous les jours", soulignant que la question de l'islam était propre à la France

L'islamologue a rappelé que la Fondation de l'islam de France multiplie des actions éducatives et pédagogiques auprès de la jeunesse musulmane, déplorant que son action ne trouve pas d'écho dans les médias.

"Il y a une frange, dans la jeunesse, qui a cru comprendre et épuiser la donne religieuse dans la question identitaire et vice versa. Pour cette jeunesse-là, la question de l'identité se trouve dans leur appartenance religieuse telle qu'ils la perçoivent et telle qu'ils la comprennent. C'est une identité supranationale et ils nous incombent de leur expliquer. (La Fédération de l'islam de France) a des projets pour éduquer et instruire (…), il faut une stratégie et une pédagogie pour expurger les idées fanatiques et les remplacer par de la connaissance", a-t-il martelé.

Ensuite, l'historien Georges Bensoussan a souligné que la question de l'intégration des musulmans ne doit pas tourner autour de l'islam.

"La réduire à l'islam est très simplificateur, car il y a plusieurs variables : le nombre avec l'effet de masse qui la freine, le niveau d'éducation, le regroupement, et aussi des variables historiques, avec notamment les différends entre l'Algérie et la France. L'intégration passe par l'acceptation de ne pas être un peuple dans le peuple. Dans le cas de l'islam, il ne s'agit pas de toucher aux textes fondateurs (…), il s'agit de modifier les comportements et les mentalités", a-t-il expliqué.

Pour Georges Bensoussan, "la condition de l'intégration c'est, pour les responsables musulmans de faire place nette en matière d'antisémitisme, car c'est une ligne rouge infranchissable. Et il y a la question de la formation des imams, qui doivent être formés en France, que les prêches soient en français, que la pratique du culte soit privée (…) et surtout bien considérer que la loi française est supérieure à la loi religieuse".

Enfin, l'imam de Bordeaux Tariq Oubrou a estimé que le fait que "l'islam soit en retard historique par rapport à la laïcité" s'explique aussi par le fait personne n'avait prévu la présence "irréversible" des musulmans en France.

Selon lui, il faut composer avec la réalité telle qu'elle se présente. "Tout ce que l'on peut, c'est combattre avec nos armes spirituelles et intellectuelles pour éviter le pire".

"La réalité est volatile et se déplace très vite. Il faut avoir de bonnes intentions avec des moyens efficaces : le dialogue, la culture, l'ouverture, ne pas succomber à la tentation du communautarisme. J'essaie de changer la réalité, pas de l'interpréter et de la commenter", a-t-il souligné.