France: des imams formés pour maîtriser "les textes et le contexte"

Herméneutique coranique, clés de compréhension, l'islam des lumières sont au programme de la formation

La France manque d'imams et les mosquées font souvent appel à des cadres religieux étrangers ou mal formés: pour remédier à ce problème et prévenir les dérives, une école vient de voir le jour à Strasbourg, dans l'est du pays, afin de former des imams maîtrisant "les textes et le contexte" de la République.

"On a 15 étudiants, c'est la première promotion, on avait prévu d'en avoir une vingtaine mais avec le Covid... Pour l'année prochaine, on envisage d'en avoir 40", explique Abdelhaq Nabaoui, le directeur de l'École nationale des cadres religieux et aumôniers militaires (Encram).

Il espère un développement exponentiel, jusqu'à "400-500 étudiants dans cinq ans, pour couvrir toute l'Europe, tous les pays francophones".

La formation dure trois ans, sous forme de cours du soir et de séminaires.

Jusqu'à présent, il n'existait que deux formations possibles en France, dont l'une dépendant de la Grande mosquée de Paris. Soit quelques dizaines d'étudiants formés chaque année, loin de combler les manques pour un pays où vivent, selon des estimations, près de six millions de personnes de tradition musulmane, soit plus de 9% de la population.

La nouvelle école est ouverte à tout le monde et vise une collaboration avec l'université pour que celle-ci dispense aux élèves l'enseignement des "matières profanes": philosophie, psychologie, histoire. À l'issue, l'étudiant obtiendra un diplôme universitaire, reconnu, et l'Encram lui délivrera un certificat.

Au programme de la formation, qui a reçu une "appréciation favorable" des services locaux de l'État: herméneutique coranique, clés de compréhension, l'islam des lumières, droit musulman ou finance islamique, avec des intervenants comme Tareq Oubrou, grand imam de Bordeaux, ou Ghaleb Bencheikh, le président de la Fondation de l'islam de France (FIF).

Le grand rabbin de Strasbourg Harold Abraham Weill ou un pasteur protestant sont également venus présenter leur religion aux élèves. "Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de fantasmes sur les autres religions, et le fait qu'ils puissent me poser leurs questions ça permet d'apaiser beaucoup les choses, de déconstruire des mythes", note Harold Abraham Weill, ravi d'avoir été sollicité par Abdelhaq Nabaoui.