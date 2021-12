Mont du Temple: M. Habib écrit son indignation au président Macron suite au vote de la France à l'ONU

"La France se rend complice d’une grotesque tentative d’islamiser Jérusalem et de délégitimer Israël"

Le député UDI des Français de l'étranger Meyer Habib a adressé mardi une lettre au président Emmanuel Macron pour lui exprimer son indignation, suite au vote de la résolution de l’ONU niant le lien historique entre le peuple juif et Jérusalem auquel la France s’est associée le 1er décembre dernier.

"Le texte voté à l’ONU est une véritable escroquerie intellectuelle! Il s’agit d’une aberration historique, inadmissible et dangereuse. Je suis sidéré que la France se soit associée à une entreprise négationniste visant à dépouiller le peuple juif de son patrimoine historique et spirituel", écrit-il.

"A travers ce vote, la France se déshonore et se rend complice d’une grotesque tentative d’islamiser Jérusalem et de délégitimer Israël. Ce vote servira de caution à la propagande islamiste et offrira un blanc-seing aux thèses antisionistes, faux-nez de l’antisémitisme", déclare M. Habib dans sa lettre.

Il poursuit en demandant à Emmanuel Macron de s’exprimer pour clarifier la position de la France sur ce vote, car dit-il, "il en va de l’honneur et de la crédibilité" du pays.

La chaîne parlementaire (LCP) a publié sur Twitter mardi la vidéo du député Habib lisant sa lettre au président, à l’Assemblée nationale.

https://twitter.com/i/web/status/1470767951565492225

Par la résolution 129-11, votée et adoptée par 129 pays, dont la France (11 pays ayant voté contre et 31 s'étant abstenus), l’ONU nie tout lien juif avec le mont du Temple, qu’elle nomme désormais uniquement par son toponyme musulman : al-Haram al-Sharif.