Sans interdit: "le mythe selon lequel Pétain aurait sauvé des Juifs est inacceptable" (Michel Onfray sur i24NEWS)

"On ne fait plus d’histoire en France, on ne fait que de l’idéologie"

Dans un nouveau volet de Sans interdit, l'historien américain Robert Paxton et le philosophe Michel Onfray ont débattu dimanche soir sur la France de Vichy, la responsabilité du maréchal Pétain dans la déportation des Juifs de France ainsi que la place prise par ces sujets dans le débat public aujourd'hui.

"A partir de l'été 42, la vie des Juifs était un cauchemar car le régime de Vichy a décidé d'appliquer une politique d'exclusion des citoyens juifs, quand Pétain a reçu les pleins pouvoirs en juillet. Le 17 juillet, une série de mesures a exclu les citoyens des professions médicales de la fonction publique, du monde de la culture, donc les Juifs vivaient dans l'incertitude, dans la peur et dans la crainte de perdre leurs positions", a déclaré l'historien américain Robert Paxton.

"En hiver 41, Hitler a décidé de faire évacuer tous les Juifs de France citoyens et non-citoyens. Il y a ce petit germe de réalité, derrière cette idée, qui devient beaucoup trop générale, et en conséquence fausse, que Vichy aurait essayé de sauver les citoyens," a-t-il encore affirmé.

Robert Paxton a ensuite pris l'exemple de la situation en Belgique, affirmant que les Allemands avaient fait la même chose, qu'en France, en prenant "les non-citoyens d'abord. A l'été 42, ils commencent pas les étrangers, les réfugiés et les non-citoyens pensant que ce serait moins dur pour le peuple belge à avaler."

Vichy refuse que la police française participe aux arrestations de citoyens, selon M. Paxton.

"Vichy a refusé le port de l’étoile dans la zone non-occupée. Voici un exemple, où Vichy a dit ‘non’. Pour la question de la déportation des Juifs, Vichy n’a pas dit ‘non’," a-t-il assuré.

Interrogé sur la thèse de Vichy et des Juifs de France du candidat d'extrême droite à la présidentielle Eric Zemmour, le philosophe Michel Onfray estime qu'il s'agit du retour du "refoulé ‘gaullo-communiste’".

"Il y a un grand mythe selon lequel la France a été résistante, les communistes ont été résistants et Eric Zemmour nous dit non cela ne s'est pas passé comme cela et avec Pétain par exemple, il donne cette hypothèse que Pétain aurait sauvé des Juifs, et tout cela est faux. C'est une fiction d'Eric Zemmour. Le mythe selon lequel Pétain aurait sauvé des Juifs est inacceptable," a déclaré Michel Onfray.

A propos de l'immigration en France à l'heure actuelle, M. Paxton a déclaré qu'elle était "plutôt bien contrôlée".

"L'immigration n'est pas immense en France, pas plus qu'ailleurs," a-t-il estimé.

Quant à la place des références aux guerres 14-18 et 39-45 dans le débat public, Michel Onfray considère qu'on "ne fait plus d’histoire. On ne fait que de l’idéologie. Il y a une période où on effaçait que les mauvais côtés de l’Histoire de France. Cela n’était pas une bonne chose."

"En France, il faut penser en terme chronologique et historique. Si on veut faire de l'histoire, il faut aller dans les textes, les étudier et éviter les anachronismes," a-t-il conclu.