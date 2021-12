France/Covid-19: la Haute autorité de santé recommande de réduire à 3 mois le délai pour le rappel

La HAS a également recommandé d'administrer un rappel aux adolescents de 12 à 17 ans les plus à risque

La Haute autorité de santé (HAS) a recommandé vendredi un délai raccourci à 3 mois entre la seconde dose de vaccin contre le Covid et celle du rappel.

Cette décision intervient tandis que la flambée de nouvelles contaminations s'accélère, 91.608 cas positifs ont été enregistrés jeudi en 24 heures en France, un record depuis le début de la pandémie.

"La vague Omicron monte extrêmement vite. Les chiffres d'aujourd'hui ne sont pas bons, ils sont même les pires chiffres enregistrés en termes de contamination depuis le début de la pandémie", a prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran.

La HAS explique que, selon les dernières études publiées, les vaccins sont efficaces à 80% pendant un à deux mois contre les formes symptomatiques non graves du variant Omicron, mais perdent plus rapidement leur efficacité qu'avec les variants précédents: 34% à 4 mois après une primovaccination avec le vaccin de Pfizer.

Ces mêmes données montrent une remontée de l'efficacité vaccinale à 75% deux semaines après une dose de rappel.

La HAS a également considéré des travaux suggérant que l'administration très rapide d'une dose de rappel à la majorité de la population adulte permettrait de réduire de 15% la mortalité associée au Covid-19 liée au variant Omicron.

Elle a par ailleurs recommandé dès à présent d'administrer un rappel aux adolescents de 12 à 17 ans les plus à risque, deux jours après les déclarations de M. Véran indiquant que la dose de rappel ne serait pas élargie "pour l'instant" aux adolescents.