France/Vaccin anti-Covid: le délai de rappel réduit à 3 mois dès mardi (J. Castex)

La durée d'isolement pour les personnes testées positives et leurs cas contacts sera bientôt précisée

Dès mardi, les Français pourront recevoir leur rappel de vaccin anti-Covid trois mois après une deuxième dose, a annoncé lundi le Premier ministre Jean Castex.

"Il suffira de trois mois après votre deuxième injection ou votre première si vous avez eu le Covid pour bénéficier de votre rappel", a annoncé M. Castex lors d'une conférence de presse suivant un conseil de défense sanitaire.

Une série de nouvelles dispositions a été adoptée lundi soir en marge d'une flambée épidémique liée à l'arrivée du variant Omicron, bien plus contagieux que les précédentes souches du virus.

Le gouvernement va ainsi également "ajuster" les règles d'isolement pour les personnes testées positives au Covid-19 et leurs "cas contacts".

La durée sera précisée "d'ici la fin de semaine", a-t-il été précisé.

M. Castex a toutefois écarté des mesures de couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre et de report de la rentrée scolaire prévue le 3 janvier.

Le recours au télétravail "sera rendu obligatoire" à partir de la rentrée "pour tous les salariés pour lesquels il est possible", à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible".

Jean Castex a par ailleurs annoncé le retour des jauges, fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur, "à compter de lundi pour une durée de trois semaines".

Le chef du gouvernement a insisté sur la vaccination, "élément clé et décisif" de lutte contre la pandémie, tandis que la quatrième dose de vaccin "est une possibilité" selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, "la question viendra en son temps (mais) pas maintenant".

Israël a lancé lundi les premiers essais cliniques au monde d'une quatrième dose du vaccin Pfizer contre le coronavirus, avant une nouvelle campagne de vaccination.