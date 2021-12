France: l'historien Serge Klarsfeld fustige le candidat Eric Zemmour lors d'un entretien

"À l’entendre, il faudrait se débarrasser des musulmans"

L’historien et fondateur de l’association des fils et filles des déportés juifs de France Serge Klarsfeld, a fustigé mardi le candidat à la présidentielle Eric Zemmour lors d'une interview accordée au journal l'"Humanité".

Il a dénoncé ces propos sur le rôle de Pétain, la déportation des Juifs et aussi contre les musulmans.

"À l’entendre, il faudrait se débarrasser des musulmans. Mais les nazis disaient pareil des juifs, sans préciser comment. Et nous avons eu les chambres à gaz… Comment Zemmour compte-t-il se débarrasser des musulmans ? Les menaces de l’extrême droite ont toujours été tenues quand elle est arrivée au pouvoir… Il faut les prendre au sérieux, et combattre l’obscurantisme et les totalitarismes, par la mobilisation et l’éducation, avec la dernière énergie", a-t-il déclaré lors de son entretien.

L'historien a également évoqué l'approche historique d'Eric Zemmour sur le régime de Pétain "C’est vrai que Vichy a placé les juifs français après les juifs étrangers dans l’ordre de déportation. Mais dans un premier temps seulement. Cela n’a pas du tout empêché la déportation de 6.000 enfants juifs français dont les parents étaient étrangers. (…) En cas de victoire allemande, l’ensemble des juifs français auraient été déportés. (…) Vichy a pleinement participé à la mise en place de la ‘solution finale’ en France. Et on ne pourra jamais effacer de l’histoire le fait que la grande majorité des juifs déportés ont été arrêtés par des uniformes français".

Aussi, M. Klarsfeld a rappelé son "combat" perpétuel contre l’extrême-droite.

"Je n’ai pour ma part jamais cessé de combattre les négationnistes et les révisionnistes, qu’il s’agisse d’antisémites ou bien qu’il s’agisse, comme avec Éric Zemmour, de personnes d’origine juive qui reprennent le discours de l’extrême droite traditionnelle", a-t-il affirmé.

Eric Zemmour est crédité à 14% des intentions de vote devant Marine Le Pen (13%), selon un nouvel institut de sondage, Cluster17 paru la semaine dernière.