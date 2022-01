La France prend la présidence de l'Union européenne pour les six prochains mois

L'installation du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe à Paris a déclenché une polémique

La France a pris ce samedi pour six mois la présidence tournante de l'Union européenne avec un programme ambitieux, celui d'une Europe "puissante" et "souveraine", qui risque toutefois d'être bousculé par la nouvelle flambée de Covid-19 et la présidentielle d'avril.

A minuit (23H GMT vendredi), elle a succédé à la Slovénie, qui présidait le Conseil de l'UE depuis le 1er juillet, et laissera la place au second semestre à la République tchèque.

Symbole de ce relais, la Tour Eiffel et le palais de l'Elysée se sont illuminés au même moment en bleu, couleur de l'Europe.

Mais l'installation du drapeau européen sous l'Arc de Triomphe à Paris a aussi déclenché une polémique.

Les candidats d'extrême droite à la présidentielle, Marine Le Pen et Eric Zemmour, se sont dits "outrés" que le drapeau français ait été remplacé par celui de l'UE "au-dessus de la tombe du soldat inconnu".

"Le drapeau français sera évidemment réinstallé", a répliqué le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, dénonçant des "polémiques stériles".

Le Conseil de l'UE représente les intérêts des 27 Etats membres face à la Commission et au Parlement européens. La présidence semestrielle convoque les réunions des ministres, fixe l'agenda et conduit les négociations.