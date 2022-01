France/Coronavirus: Igor Bogdanoff, décède six jours après son frère jumeau Grichka

Son frère jumeau Grichka est mort le 28 décembre, après plusieurs jours d'hospitalisation et de coma

Igor Bogdanoff est mort lundi à l'âge de 72 ans, moins d'une semaine après son frère Grichka: les jumeaux furent des stars de télévision dans les années 80 pour avoir lancé la première émission de science-fiction en France.

"Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022", ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent.

La famille n'a pas souhaité communiquer sur les causes de la mort d'Igor Bogdanoff, survenue lundi après-midi dans un hôpital parisien.

Son frère jumeau Grichka était mort le 28 décembre, après plusieurs jours d'hospitalisation et de coma. Là aussi, la famille n'avait pas souhaité communiquer sur les causes de sa mort mais des proches avaient assuré qu'il n'était pas vacciné et qu'il était mort du Covid-19.

Igor Bogdanoff, père de six enfants nés de plusieurs unions, était hospitalisé depuis la mi-décembre, comme son frère.

Luc Ferry, professeur de philosophie et ancien ministre de l'Education, ami des deux frères, avait assuré en décembre au Parisien que les Bogdanoff n'étaient pas vaccinés.

"Grichka, comme Igor, n’était pas antivax. Il était antivax pour lui-même. Je lui disais que c’était grotesque. Qu’ils étaient fous!", avait affirmé Luc Ferry au Parisien le 29 décembre, au lendemain de la mort de Grichka. "Etant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux. Ils ne tombaient jamais malades", ajoutait-il.

Il avait également confirmé que Igor, positif au Covid-19, était alors en service de réanimation.

L'avocat des deux frères avait lui aussi assuré qu'ils n'étaient pas vaccinés, qu'ils avaient été testés positifs et qu'ils étaient en réanimation.