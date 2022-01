Covid-19: un nouveau variant détecté en France, selon une étude

Cette souche baptisée provisoirement B.1.640.2 serait d'origine camerounaise

Un nouveau variant de coronavirus a été découvert dans le sud de la France, douze personnes de cette région auraient été contaminées par la souche baptisée provisoirement B.1.640.2.

Ce variant, identifié par une étude soutenue par le gouvernement français qui n'a pas encore été évaluée par des pairs, serait d'origine camerounaise et semble présenter 46 nouvelles mutations ainsi que 37 délétions.

Détecté pour la première fois chez des patients de la commune de Forcalquier dans la région des Alpes-de-Haute-Provence, le variant a été découvert par des experts de l’IHU Méditerranée Infection à Marseille il y a près d'un mois, avaient-ils annoncé sur Twitter.

Selon eux, le patient zéro serait revenu d’un voyage au Cameroun.

https://twitter.com/i/web/status/1468888596103024641 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette découverte intervient tandis que le variant Omicron continue de faire exploser le nombre de cas de Covid-19, et les pays du monde entier qui misent toujours plus sur la vaccination, allègent les règles d'isolement des malades et de leurs proches pour éviter la paralysie économique.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué mercredi dernier que le nombre de cas de Covid-19 enregistrés dans le monde avait augmenté de 11% par rapport à la semaine précédente.