France/Présidentielle: E. Macron en tête, M. Le Pen et V. Pécresse au coude-à-coude (sondage)

Les configurations possibles au second tour n'ont pas été testées

Emmanuel Macron arriverait en tête du premier tour de l'élection présidentielle devant la candidate du RN Marine Le Pen et celle de LR Valérie Pécresse, au coude-à-coude, selon un sondage BVA pour RTL et Orange publié vendredi.

Le chef de l'Etat sortant, pas encore officiellement candidat à sa réélection même s'il en a "très envie", est crédité de 25% des intentions de vote au premier tour (+1 point par rapport à la précédente enquête du même institut en décembre), devant Marine Le Pen (17%, +1) et Valérie Pécresse (16%, -1), tandis qu'Eric Zemmour est légèrement reculé (12%, -1).

A gauche, Jean-Luc Mélenchon (LFI) atteint la barre des 10% (+1 pt), et devance l'écologiste Yannick Jadot (8%, +1), loin devant la socialiste Anne Hidalgo (3,5%, -1,5), le communiste Fabien Roussel (1,5%, -1) et Arnaud Montebourg (1,5%, +0,5). Christiane Taubira, qui doit trancher mi-janvier sur une possible candidature, n'a pas été testée.

Interrogés sur les propos dans Le Parisien du président de la République qui a dit avoir "très envie d'emmerder" les non-vaccinés, 47% des sondés les approuvent, contre 53% qui ne les approuvent pas.

Plus précisément, 58% approuvent ses propos "sur le fond", mais seulement 37% "sur la forme".

L'enquête ne prend en compte que les intentions de vote des personnes certaines d'aller voter au premier tour et ayant exprimé une intention de vote, soit 59% des sondés. Les configurations possibles au second tour n'ont pas été testées.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.