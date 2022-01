France: l'ambassade d'Israël dénonce l'accueil du militant égypto-palestinien Ramy Shaath

"Plutôt que de sanctionner le BDS, on le renforce en accueillant Ramy Shaath"

L’accueil sur le sol français du militant Ramy Shaath, tout juste libéré de prison par les autorités égyptiennes, a déclenché une vive polémique.

L'ambassade d’Israël en France a dénoncé un "deux poids deux mesures" de la part de la France, qui d’un côté assimile l’antisionisme à l’antisémitisme et de l’autre, offre l’asile au fondateur du BDS en Egypte.

"La France s’est honorée d’avoir dénoncé à de nombreuses reprises ce nouvel antisémitisme qu’est la haine d’Israël. Elle ne peut se féliciter d’accueillir sur son sol le militant Ramy Shaath, fondateur du mouvement BDS en Egypte dont il vient d’être expulsé", a tweeté l'ambassade.

"Le boycott et l’incitation à la haine d’Israël et des Juifs sont interdits par les lois françaises. Nous sommes déçus, alors que la France a récemment adopté la définition opérationnelle de l’antisémitisme, incluant la haine d’Israël", a ajouté l’ambassade.

Le président du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France), Francis Kalifat, a pareillement dénoncé la venue de Ramy Shaath dans l'Hexagone.

"On dénonce le nouvel antisémitisme mais plutôt que de sanctionner les actions du BDS, on le renforce en accueillant en France Ramy Shaath, le fondateur en Egypte du mouvement BDS qui prône la haine et la délégitimation", a-t-il écrit sur Twitter.

Samedi, le président français Emmanuel Macron a salué la décision de libérer le militant égypto-palestinien, qui a atterri le jour même en France après avoir été contraint de renoncer à sa nationalité et expulsé d’Egypte.

Fils de Nabil Shaath, ancien ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne et membre vétéran de la direction palestinienne, Ramy Shaath a été arrêté en 2019 avec plusieurs militants et hommes d'affaires égyptiens, soupçonnés d'avoir aidé un "groupe terroriste", en référence à la confrérie des Frères musulmans classée "organisation terroriste" par Le Caire depuis la destitution en 2013 de Mohamed Morsi.

Il a également fait face à des accusations de diffusion de fausses informations sur les conditions politiques et économiques en Égypte.

"Consultant politique et stratégique de l'ancien président de l'Autorité palestinienne Yasser Arafat, il a consacré toute sa vie à la défense des droits des Palestiniens, à la liberté et à la justice dans la région", avait indiqué un communiqué de la famille à l'époque.

Ramy Shaath a rejoint dans l'Hexagone son épouse française, Céline Lebrun-Shaath.