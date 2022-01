"Israël est le seul pays qui a intérêt à une solution à deux Etats" (Jacques Attali à i24NEWS)

"La France a un rôle particulier en Israël parce qu'il y a une communauté francophone majeure"

Jacques Attali, économiste et écrivain, était l'invité dimanche soir du Grand Oral des GGMO sur i24NEWS, pendant lequel il s'est exprimé sur la position de la France à l'étranger, la présidentielle de 2022, mais aussi le conflit israélo-palestinien.

L'avenir de la France est-il en danger?

"J'essaye d'agir pour qu'on puisse s'intéresser aux idées avant de s'intéresser aux personnes lors des élections présidentielles. J'essaie de montrer ce qui est important et urgent aujourd'hui dans la société française," a déclaré Jacques Attali, auteur de Faire réussir la France, à i24NEWS.

Selon lui, "la France a un potentiel énorme, c'est une société d'abondance et de grandes richesses, mais il y a aussi une équation inquiétante, nous achetons à crédit ce que nous ne produisons pas, nous sommes endettés intérieurement et extérieurement," a-t-il ajouté.

Interrogé sur le fait de savoir si la France a perdu son rayonnement d'antan, Jacques Attali estime que la France "pourrait avoir une place beaucoup plus importante qui aurait un impact économique".

"Il faudrait enfin prendre au sérieux la francophonie, ce que l'on n'a jamais fait. Je suis moi-même partisan d'une francophonie aussi intégrée que l'Union européenne. L'influence française pourrait être beaucoup plus grande, en tout cas dans une perspective de rayonnement des valeurs françaises, de démocratie, de laïcité de droits de l'Homme et aussi du made in France," a-t-il déclaré.

Une 4ème armée

M. Attali a également précisé qu'en matière de défense, il faudrait créer une "cyberarmée" avec une force et un état-major.

"La France a un rôle particulier en Israël parce qu'il y a une communauté francophone majeure, elle a aussi un rôle particulier au Liban en raison de ce qu'il s'est passé après la Première Guerre mondiale. Rien n'est plus important pour l'avenir du monde que la paix au Moyen-Orient", a-t-il affirmé, précisant que "la France a intérêt à une paix durable".

La solution à deux Etats

"J'ai toujours été partisan de la solution à deux Etats car, à long terme, c'est le mieux pour la survie d'un Israël conforme à la mission posée par ses fondateurs", a déclaré Jacques Attali. Selon lui, "la solution à un Etat dans lequel les citoyens revendiqueraient les mêmes droits à juste titre" n'est pas souhaitable.

"Historiquement, Israël se trouve sur des terres phéniciennes et ce qu'on appelle les Palestiniens se trouvent sur les terres de Judée-Samarie et il faut vivre avec. C'est un fait: il y a plusieurs peuples légitimes sur les mêmes terres", a-t-il affirmé.

M. Attali estime qu'aujourd'hui, "le problème est tel qu'il faut trouver une solution de cohabitation et non d'expulsion de l'un par l'autre. Israël est le seul pays qui a intérêt à une solution à deux Etats".

"Ce qui est une grande lacune dans une partie du monde aujourd'hui, en particulier au Moyen-Orient, c'est la faiblesse de l'éducation, que le Covid a aggravé tant dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza que dans un grand nombre de pays, surtout en Afrique. Qui dit éducation dit ignorance, qui dit ignorance dit fanatisme et préjugés, il est donc dans l'intérêt de tous de préserver l'éducation", a-t-il souligné.

La présidentielle française 2022

"La gauche a besoin de se rassembler autour d'une personne et d'un programme et il n'y a personne qui incarne la gauche d'une façon crédible durablement", a déclaré Jacques Attali déplorant qu'actuellement, "on parle davantage des personnes que des programmes".

"Tant qu'on en est aux querelles de personnes, on est dans une négation même du fondement de la démocratie," a-t-il dit.

Selon lui, une des raisons de la faiblesse de la gauche, "c'est qu'elle n'a pas réussi à s'unir sur des valeurs communes et un fossé a commencé à se creuser avec la gauche plurielle", a-t-il conclu.