France/Poupée sans visage: "J'espère qu'elles auront des crayons et des feutres pour en dessiner et s'émanciper" (Sandrine Rousseau)

"Les poupées sont vecteurs et vectrices de normes sociales"

"J'espère qu'elles auront des crayons et des feutres pour dessiner des visages dessus et pour s'émanciper de cela", a réagi dimanche soir l'écologiste Sandrine Rousseau dans le Grand oral des GGMO, en réaction à la diffusion du reportage sur l'islam radical de l'émission "Zone interdite" diffusé sur M6.

Selon Mme Rousseau, les jouets pour enfants "conditionnent beaucoup" les comportements des enfants pour qu'ils deviennent ce que les adultes "espèrent d'eux".

"Laissons les dessiner des visages sur les poupées, des visages qui leur ressemblent [...] Les poupées sont vecteurs et vectrices de normes sociales", a-t-elle estimé.

La présidente du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot a appelé à s'"émanciper des religions" et de l'"ordre social que ces religions imposent".

"La religion impose des normes, des rites, et une organisation de la société. Les religions ont perduré quels que soient les régimes politiques et les trois religions ont cela en commun : que les femmes restent à leur place. Une place de reproductrice et souvent de ménagère", a-t-elle expliqué.

Sandrine Rousseau, en cas de victoire du candidat EELV, souhaite "donner la possibilité à chacun et à chacune de s'émanciper" des religions "lorsqu'elles vous contraignent dans des comportements".

Le reportage diffusé ce dimanche soir sur l'islam radical à Roubaix a secoué la toile. En effet un appel au boycott a été lancé sur Twitter avec le hashtag #BoycottZoneinterditeM6.