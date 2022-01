France/Antisémitisme: "Le gouvernement fait ce qu'il peut, les magistrats devraient avoir une réponse plus ferme" (Haïm Korsia à i24NEWS)

"La réalité est que nous sommes partout dans le monde dans une précarité que nous ne devons pas accepter"

Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, invité dimanche soir du Grand Oral des GGMO sur i24NEWS, a exposé ses positions face aux chiffres "effrayants" de l'antisémitisme, les démarches du consistoire auprès de la communauté juive, mais a également mis en garde contre "tous les extrêmes" à moins de trois mois de l'élection présidentielle.

Les Juifs de France sont-ils en danger?

Selon des chiffres publiés la semaine dernière par la Fondation pour l'innovation politique, 68% des Juifs de France déclarent avoir subi des moqueries et des vexations, 20% des Juifs ont été victimes d'agressions physiques, 60% ont été agressés à l'école.

"Ce sont des chiffres effrayants", s'est indigné Haïm Korsia, appelant à "lutter" et à n'"accepter aucun niveau de haine".

"Le gouvernement fait tout ce qu'il peut", a-t-il estimé, mais "les magistrats devraient avoir une réponse plus ferme, plus sèche, plus exemplaire".

"On doit travailler sur la fermeté de la réponse des forces de l'ordre mais elles le font", a-t-il assuré, mettant en avant l'importance de "la réponse judiciaire".

"La réalité est que nous sommes partout dans le monde dans une précarité que nous ne devons pas accepter", a-t-il dit, rappelant notamment la fusillade dans une synagogue de Pittsburgh.

"J'ai l'impression que certains considèrent qu'il s'agit d'une forme de tribut à payer, 'c'est comme ça', non c'est pas comme ça!"

Que fait le consistoire de France face à l'antisémitisme?

L'essayiste Barbara Lefebvre a de son côté relevé que les Juifs victimes de l'antisémitisme n'étaient pas "les Juifs des beaux quartiers", citant les noms notamment d'Ilan Halimi, Sarah Halimi, et Mireille Knoll, et interrogé M. Korsia sur les démarches effectuées par le consistoire pour les aider.

"Je n'ai jamais considéré qu'il y avait des Juifs d'en haut et des Juifs d'en bas", a répondu le grand rabbin, insistant sur le fait que le sentiment de risque était "partagé par l'ensemble des communautés".

Toutefois, "on voit bien qu'il y a une migration de familles qui ne peuvent plus habiter dans certaines villes", a-t-il noté.

"Le consistoire, avec le Crif et d'autres institutions, ont essayé d'accompagner ce mouvement de migration, en trouvant des logements dans les villes où ces personnes veulent aller", a-t-il expliqué.

"Mais je ne peux pas laisser entendre qu'on se désintéresse des uns ou des autres en fonction d'en haut et d'en bas", a-t-il souligné.

Haïm Korsia a également appelé à légiférer "un jour ou l'autre de manière très claire sur la haine en ligne", s'interrogeant sur "tous ces GAFA (Google, Apple, Facebook et Amazon) qui ne mettent pas en place des vérificateurs dans la langue des pays".

L'élection présidentielle

"Les électeurs sont libres de se prononcer comme ils le souhaitent", a insisté le grand rabbin de France, Haïm Korsia.

"Il n'est pas question que je donne des directives", a-t-il martelé, avertissant néanmoins contre "des choses inacceptables, des positions qui brisent l'équilibre d'une société".

Il avait ainsi appelé en 2002 à voter pour Jacques Chirac et contre Jean-Marie Le Pen, "parce que quelqu'un qui parle de détails pour évoquer les chambres à gaz est quelqu'un qui ne porte pas de regard de rassemblement sur la société", s'est-il justifié.

"J'ai des marqueurs simples", a confié M. Korsia, "tout ce qui est aux extrêmes est inacceptable".

"Le grand marqueur de l'antisémitisme depuis 1895, c'est le doute sur l'innocence d'(Alfred) Dreyfus", a-t-il affirmé.

Interrogé par le journaliste Clément Weill-Raynal, qui distingue "un fort courant de sympathie" à l'égard d'Eric Zemmour au sein des synagogues, M. Korsia n'a pour sa part pas constaté "le même engouement".

"Je ne suis pas obsédé par tel ou tel candidat, mais par une seule chose, comment construire une société qui sera plus fraternelle", a-t-il indiqué.

Le grand rabbin a exhorté les citoyens à voter, car "l'essentiel, c'est de s'exprimer".

Mais il a alerté contre un vote en faveur des extrêmes, "parce que l'on n'a jamais vu les extrêmes, ni à droite, ni à gauche, apporter du bien dans une société, jamais!".

Et "le problème avec les propos d'(Eric) Zemmour, c'est que la petite affaire familiale Le Pen va presque paraitre sympathique", a-t-il déploré.