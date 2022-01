France: 16 responsables d'une école talmudique placés en garde à vue

Une enquête préliminaire avait été ouverte en juillet 2021

Selon une information du Parisien, seize responsables d’une école juive talmudique en Seine-et-Marne ont été placés en garde à vue lundi matin. Ils sont notamment soupçonnés de mauvais traitements sur les élèves, qui rapportent avoir vécu dans l'insalubrité.

Une centaine de gendarmes et des services de la préfecture République de Meaux ont mené des investigations dans la Yeshiva Beth Yossef (école talmudique) à Bussières ce lundi et interpellé les suspects.

L'établissement compte environ 40 élèves mineurs, et une vingtaine de majeurs, dont plusieurs venus d’Israël ou des États-Unis. Les élèves étudient le Talmud et la Torah, ont des cours d’éthique, une promenade en forêt et des études de textes sacrés.

En juillet 2021, un interne a dénoncé les mauvais traitements et a accusé les responsables de l’école d'être violents, de servir de la nourriture périmée, ou encore de le priver de repas. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte pour "violences aggravées."

D'autres élèves, rentrés aux Etats-Unis ou en Israël avaient déclaré avoir été privés de leur téléphone ou de leur passeport.

Pour l'heure, les services de l’aide sociale à l’enfance auraient décidé de placer les 40 enfants en foyer.