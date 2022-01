"Eric Zemmour n'est pas un candidat comme les autres" (président de l'UEJF)

"On veut éveiller les consciences sur le danger Zemmour"

"On voit les conséquences sur le terrain du négationnisme et on a un candidat a l'élection présidentielle qui décide de nier une partie de ce crime, ce n'est pas possible", a estimé lundi soir Samuel Lejoyeux, le président de l'UEJF dans les GGMO au lendemain de l'opération "coup de poing" effectué dans la rue du local d'Eric Zemmour dans la nuit de dimanche à lundi.

"Nous sommes allés avec des militants devant le local de Zemmour pour placarder des affiches de Pétain et d'Hitler et pour rappeler quelques vérités historiques car c'est la semaine de la mémoire", a-t-il affirmé.

"Il y a un problème quand un candidat nous explique qu'il faudrait abroger les lois mémorielles. Il faut continuer à le dénoncer et tout cela fait qu'Eric Zemmour n'est pas un candidat comme les autres, car il nie cette participation de la France", a-t-il soutenu.

Selon M. Lejoyeux, chaque candidat "présente ses dangers" et l'organisation veut "lutter" contre "les extrêmes de tous bords."

"Notre objectif est d'éveiller les consciences et de faire bouger les choses", a-t-il poursuivi et a rappelé que la ligne de l'UEJF est "la même depuis des décennies".

"Il faut lutter contre toutes les formes de haine", a-t-il rappelé.

En décembre 2020, sur la chaîne CNews, Eric Zemmour avait réaffirmé que Pétain et le régime de Vichy avaient sauvé des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale et provoqué un tollé.