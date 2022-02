Soupçons de maltraitance dans une école talmudique : 42 mineurs pris en charge

Lundi, 16 des responsables de l'école ont été placés en garde à vue

Une quarantaine d'élèves d'une école talmudique de la région parisienne ont été pris en charge par les services sociaux français, après l'arrestation des responsables de cet établissement ultra-orthodoxe soupçonnés de maltraitance depuis "des années", selon plusieurs sources.

Situé dans un domaine isolé à Bussières, à 60 kilomètres à l'est de Paris, la yeshiva Beth Yossef, qui flirtait avec la dérive sectaire, accueillait 40 adolescents de plus de 12 ans ainsi que 22 jeunes majeurs, principalement de nationalité israélienne et américaine.

Les mineurs, sans "autorité parentale sur le territoire français", ont été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) pour un accueil provisoire en urgence, a indiqué le département dans un communiqué mardi.

Lundi, 16 des responsables de l'école ont été placés en garde à vue.

Dans un communiqué la procureure de Meaux, Laureline Peyrefitte, a décrit un établissement qui accueillerait "de manière non déclarée de nombreux mineurs de nationalité américaine et israélienne ne parlant pas le français, dans des conditions abusives".

Parmi ces conditions : "enfermement, confiscation des documents d'identité, conditions de vie dégradées, actes de maltraitance, absence d'accès à l'éducation et aux soins, et sans possibilité de revenir dans leurs familles".

En juillet, un élève américain avait fugué de la yeshiva et trouvé refuge à l'ambassade américaine à Paris. De novembre à décembre, d'autres adolescents se sont échappés.

A partir de ce témoignage, la télévision publique israélienne enquêtait depuis plusieurs mois sur cet établissement.

Selon le site internet de l'école, l'institution Ohr Yossef, dont dépend la yeshiva, a été fondée en 1948 par le rabbin orthodoxe Gershon Liebman.