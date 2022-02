Strasbourg: plainte après des insultes antisémites au cours d'une visio-conférence

"Il s'agit d'une nouvelle forme d'antisémitisme numérique qui est inadmissible"

Deux associations ont adressé une plainte au parquet de Strasbourg après l'irruption, dans une visio-conférence sur les femmes rabbins, de personnes proférant des insultes antisémites, a-t-on appris samedi auprès d'un responsable associatif.

L'Association œcuménique Charles Péguy et la section strasbourgeoise d'Amitié judéo-chrétienne de France organisaient jeudi une visio-conférence intitulée "Femmes, féminisme et judaïsme: des femmes rabbins?" au cours de laquelle intervenaient Myriam et Emile Ackermann, élèves rabbins du courant juif orthodoxe moderne. Une soixantaine de personnes y participaient.

"Au bout de 7 ou 8 minutes de conférence, nous avons commencé à entendre des bruits de claviers, puis des images pornographiques ont été insérées, et des insultes antisémites, +un bon Juif est un Juif mort+, +la Shoah n'existe pas+, ou encore +on va chauffer les Juifs au four+", a déclaré Jacqueline Cuche, vice-présidente de l'Association œcuménique Charles Péguy, confirmant une information du journal La Croix.

"Ensuite, l'image a été remplacée par Z 2022", a précisé Jacqueline Cuche, ce qui pourrait être une signature en référence à la candidature d'Eric Zemmour à l'élection présidentielle.

"C'était vraiment horrible à voir, c'était extrêmement choquant", a ajouté la responsable associative. "Le président de l'association a essayé de chasser ces intervenants mais il n'a pas réussi et il a dû couper la visio-conférence".

Les présidents des deux associations ont adressé une plainte au parquet de Strasbourg, avec la copie du déroulé de la visio-conférence, selon Mme Cuche. Sollicité, le parquet n'a pas précisé les suites apportées à cette plainte.

"Il s'agit d'une nouvelle forme d'antisémitisme numérique qui est inadmissible", a réagi le porte-parole du Consistoire israélite du Bas-Rhin, Thierry Roos, s'interrogeant sur "la sécurité de cette visio-conférence" qui était "ouverte à tous".