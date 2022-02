"La yeshiva Beth Yossef s'apparentait à une secte" (ancien élève sur i24NEWS)

Sept membres d'une communauté juive ultra-orthodoxe ont été inculpés pour "violences aggravées"

Un ancien étudiant de la yeshiva Beth Yossef, près de Paris, et dont les dirigeants ont été arrêtés la semaine dernière pour mauvais traitements infligés aux élèves, a raconté dimanche soir sur i24NEWS, que le fonctionnement de l'établissement s'apparentait, selon lui, "à une secte".

Nathanaël Elimeler, qui est arrivé en 2011 à l'âge de 14 ans dans l'école talmudique située dans le village de Bussières, a expliqué qu'il y a vécu "le pire cauchemar qui soit".

"Il y régnait une atmosphère de violence psychologique. La première chose qu'ils ont fait quand je suis arrivé est qu'ils ont pris mon passeport. Il était strictement interdit de sortir de l'école. On n'avait aucun contact avec l'extérieur, même pour aller voir un médecin, sauf cas exceptionnel. Mais si un élève avait le mariage de son frère ou s'il avait un événement familial en France, il ne pouvait pas sortir de l'école", a-t-il relaté.

"J'avais l'impression d'être dans une espèce de secte. Le plus dur est qu'ils veulent prendre le contrôle de votre âme. On vous explique comment fonctionne l'endroit, et on vous demande de vous dire à vous-même que vous êtes un être brisé", a-t-il expliqué.

Sept membres d'une communauté juive ultra-orthodoxe, dont le rabbin et figure spirituelle des lieux gérant la yeshiva, ont été inculpés pour "violences aggravées", a-t-on appris samedi auprès de la justice.

L'école accueillait une soixantaine d'élèves, de 13 à 18 ans, en majorité Israéliens mais aussi d'enfants de nationalités américaine, belge, roumaine ou irlandaise, "non-déclarés scolarisés", selon la justice.

Ses dirigeants ont été placés sous contrôle judiciaire vendredi soir, soupçonnés notamment de "violences volontaires sur personnes vulnérables", "abus de la vulnérabilité d'une personne placée en situation de sujétion psychologique", ou encore "conditions d'hébergement contraires à la dignité".

Parmi les inculpés figure un rabbin de 75 ans - figure spirituelle de la yeshiva - ainsi que le directeur de l'établissement de 48 ans, un référent de 32 ans et d'autres membres de l'encadrement et de l'équipe enseignante.

Lundi, 17 membres de la communauté avaient été placés en garde à vue lors d'une opération mobilisant 130 gendarmes qui faisait suite à une enquête ouverte après la fugue d'un élève américain en juillet 2020, qui s'était réfugié à l'ambassade des États-Unis à Paris.