"Emmanuel Macron n'a pas de bilan, il n'a rien fait" (Philippe Juvin, conseiller santé de V. Pécresse sur i24NEWS)

"Si on veut que nos compatriotes acceptent des mesures, il faut qu'ils les comprennent"

Philippe Juvin, maire de la Garenne-Colombes et conseiller santé de V. Pécresse était l'invité du Grand Oral des GGMO dimanche soir. Il s'est exprimé sur la situation sanitaire, deux ans après l'apparition du coronavirus, mais aussi sur la présidentielle 2022.

"On a encore un nombre très important de lits de réanimation occupés par des patients Covid, mais on est désormais sur un plateau relativement descendant, la courbe ne monte plus", a déclaré Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, sur i24NEWS.

"Il y a 30.000 patients Covid qui occupent des lits en France, et la conséquence, c'est qu'on a du personnel malade, fatigué, usé et donc 20% de lits fermés. Et puis on a des patients atteints d'autres pathologies qui arrivent tardivement en consultation, et cela constitue une grande inquiétude", a-t-il dit.

Interrogé par le docteur Cyrille Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar Ilan, sur l'utilité actuelle du passeport vert, Philippe Juvin a déclaré "avoir été favorable au pass sanitaire il y a plus d'un an quand les lieux de loisirs étaient fermés".

"Je voyais l'exemple d'Israël et je me disais 'je préfère un pass sanitaire à des cinémas fermés'. Mais on a pris cette décision très tardivement en France, avec le débat politique que l'on connaît. Je pense qu'on est dans une grande incertitude sur l'évolution d'Omicron. En France, une personne meurt toutes les 5 minutes du Covid," a-t-il annoncé.

"Si on veut que nos compatriotes acceptent des mesures, ils faut qu'ils les comprennent et qu'il y ait un substrat scientifique", a poursuivi Philippe Juvin.

Il a notamment mis en garde contre les rumeurs laissant penser que le variant Omicron est moins grave et qu'il mène la pandémie vers une endémie.

"Il y a des maladies endémiques dans certaines régions du monde comme le paludisme, qui tuent du monde massivement, il ne faut donc pas baisser la garde", a-t-il préconisé.

Concernant la vaccination des enfants et des adolescents, Philippe Juvin a estimé que "l'on est en train de faire avec les vaccins ce que l'on n'a jamais fait dans l'histoire. Le danger réel est très grand et donc on veut protéger la population," a-t-il dit

"Je pense qu'il va falloir aller vers la vaccination, mais aujourd'hui elle est décevante car l'immunité dure très peu de temps, trois, quatre, cinq, six mois. Un enfant qui a le Covid peut toutefois faire des formes inflammatoires ou aller en réanimation et faire un Covid long. Il y a donc un vrai risque pour les enfants," a-t-il rappelé.

A quelques mois de la présidentielle française, Philippe Juvin considère que la France "a perdu le contrôle dans tout un tas de domaines".

"La France est entrain de disparaître, la chute est très rapide. Je pense que les solutions de Valérie Pécresse sont plus crédibles que celles de M. Le Pen ou d'Eric Zemmour", a-t-il déclaré.

"Emmanuel Macron n'a rien changé, c'est un hyperconservateur. Il n'a pas de bilan, il n'a rien fait," a déploré Phillipe Juvin.

"Notre droite donne des propositions crédibles et modérées. Nous sommes la seule famille politique à avoir autant de gens qui gèrent un département, une commune, une région. Tout cela donne de l'expérience", a-t-il affirmé, déplorant "le côté amateur d'Emmanuel Macron".