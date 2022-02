France: la découverte d'une dent dans la grotte de Mandrin révèle la présence des premiers humains modernes en Europe

"Nous avons affaire à des données très rares et très précieuses"

Les restes d'une dent d'enfant découverts dans une grotte du sud de la France sont la première preuve de l'existence d'humains modernes en Europe, rapporte le Jerusalem Post.

Les découvertes de la grotte de Mandrin, dont la dent d'un enfant âgé de deux à six ans, documentent la première occupation alternée d'une grotte par les humains modernes et les Néandertaliens.

La dent a été décelée entre des couches archéologiques contenant des dents de Néandertal appartenant à au moins six autres individus.

Les chercheurs estiment ainsi que les Néandertaliens ont habité la grotte avant et après que l'enfant humain y ait vécu au cours des derniers millénaires de l'existence des Néandertaliens.

"Il faut garder à l'esprit qu'après 150 ans d'archéologie, on a retrouvé un total de six dents, dont celle de Mandrin datant de la période des premiers sapiens en l'Europe continentale il y a 54.000 à 39.000 ans", a déclaré Ludovic Slimak, un anthropologue culturel au Centre national de la recherche scientifique Jean Jaurès de l'Université de Toulouse, qui a co-dirigé la recherche.

"Nous avons affaire à des données très rares et très précieuses," a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont également pu conclure que les humains modernes ont vécu dans la grotte pendant environ 40 ans avant de disparaître mystérieusement, et que les Néandertaliens sont revenus dans la grotte pas plus d'un an après leur départ.