Grand Oral des GGMO: "La France devrait proposer à l'ONU de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël" (F. Asselineau)

"La France a perdu sa crédibilité, celle d'un pays qui n'était assujettie à aucune puissance par le passé"

Le candidat UPR (Union populaire républicaine) à l'élection présidentielle François Asselineau, invité dimanche soir du Grand Oral des GGMO sur i24NEWS, a exposé ses positions concernant les tensions croissantes autour de l'Ukraine, le rapport d'Amnesty International accusant Israël d’apartheid, et les convois de la liberté qui ont convergé samedi vers Paris.

M. Asselineau, qui a lancé lors de l'émission un "appel" à tous les grands médias français pour "un temps de parole équitable", a noté qu'"au cours des quatre derniers mois, et selon des chiffres du CSA, Eric Zemmour avait obtenu "14% de temps de parole sur les 12 grands médias".

"Je n'ai eu que 0,002% de temps de parole", a-t-il remarqué, insistant: "je voudrais seulement qu'on respecte la loi".

Est-on à la veille d'une guerre?

"J'espère que non", a réagi le candidat UPR, tandis que Washington a répété dimanche qu'une invasion russe de l'Ukraine est possible "à tout moment".

M. Asselineau estime toutefois que le président russe Vladimir Poutine est "un joueur d'échec et qu'il joue sa partition de la manière la plus subtile qu'il soit".

"De l'autre côté malheureusement, le président Biden, dont on voit que les facultés intellectuelles et cérébrales sont très diminuées est le jouet du complexe militaro-industriel qui veut le pousser au conflit", a-t-il accusé.

Concernant la France, le candidat présidentiel se réjouit qu'Emmanuel Macron soit "en contact" avec Vladimir Poutine, "mais la France a perdu sa crédibilité, celle d'un pays qui n'était assujettie à aucune puissance sous Charles de Gaulle et Pompidou".

M. Asselineau a affirmé qu'il condamnerait une opération d'invasion de l'Ukraine, "contraire au droit international", rappelant par ailleurs que même si Vladimir Poutine, n'"est sans doute pas un très grand démocrate, c'est un très grand chef d'Etat qui se fonde sur le droit international".

Prêt à signer la pétition dénonçant les accusations d'apartheid contre Israël?

"Le mot d'apartheid est un mot très fort qui fait référence à une situation historique tout à fait précise", a-t-il rappelé évoquant l'Afrique du Sud, et réservant sa position sur la question.

Or "je connais la situation des résidents israéliens, victimes d'attentats et d'actes terroristes de façon régulière, et c'est insupportable puisque l'ONU a reconnu le droit d'Israël à vivre à l'intérieur de frontières sures et reconnues".

Notant malgré tout "la situation" des populations dans la bande de Gaza et de la Cisjordanie, et soulignant que "les résolutions de 67 de 73 ne sont pas suivies des faits", M. Asselineau a affirmé que ces accusations d'apartheid jetaient "de l'huile sur le feu pour rien".

"Il faudrait essayer de mettre autour de la même table des gens avec la volonté d'aboutir", a estimé le président de l'Union populaire républicaine.

"La France devrait essayer de prendre une initiative au niveau des Nations-Unies, et je ne verrai pas d'inconvénient à ce que la France propose à l'ONU de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël".

Mais "il faudrait en même temps que l'ensemble des pays du monde reconnaissent l'Etat palestinien", a-t-il ajouté, regrettant que la France n'en fasse pas partie.

Les convois de la liberté

"Je ne reconnais plus la France de mon enfance", a déploré M. Asselineau, "en France, la liberté de penser, la culture d'être opposé au gouvernement est en diminution constante", a-t-il dénoncé.

Et "il y a un problème plus général qui concerne le monde occidental", a-t-il renchéri, notant que ce mouvement avait commencé au Canada.

"Notre pays est en pleine dégringolade et je voudrais redonner aux Français leur niveau de vie qui est en train de s'effondrer, la France est aussi sur la pente d’appauvrissement général de ses libertés".

François Asselineau a répété ne pas être "contre" les vaccins, "mais il n'est pas normal que leur contenu ne soit pas connu, ni le contenu des contrats qui ont été passés entre Pfizer et l'Union européenne".

Et tandis que le 13 février 2006, il y a 16 ans jour pour jour, Ilan Halimi, a été tué après avoir été enlevé dans la région parisienne puis séquestré et torturé, le candidat UPR a rappelé qu'il n'aimait pas le système des boucs émissaires ni celui de la culpabilité collective, "quelque chose qui nous a menés toujours dans notre histoire au pire dérapage".