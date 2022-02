France: un homme tué par deux policiers qu'il menaçait gare du Nord à Paris

L'homme était muni d'un couteau de "30 cm" sur lequel était écrit "ACAB" ("All cops are bastards")

Un homme a été tué lundi par deux policiers qu'il avait menacés d'un couteau arborant un slogan anti-police, dans une gare très fréquentée de Paris, la gare du Nord, ont annoncé les autorités françaises.

La piste terroriste était écartée en début de matinée, le parquet national anti-terroriste ayant indiqué qu'il n'était pas saisi de l'enquête.

Les deux policiers patrouillaient vers 07h00, une heure de pointe dans cette grande gare d'où partent les trains à destination du nord de la France et de l'Europe, quand l'homme les a menacés avec un couteau de "30 cm" sur lequel était écrit "ACAB" ("All cops are bastards", "tous les flics sont des bâtards"), selon une source policière.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a précisé dans un tweet que "les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs".

L'agresseur serait, selon le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebarri, "a priori quelqu'un qui est connu des services de police pour errer dans la gare".

Dans un communiqué, Alliance, un des principaux syndicats de police, a qualifié l'agresseur de "terroriste anti-flics", qui a pris les policiers "pour cible armé d'un couteau pour les tuer".

Pour Alliance, "cet attentat (...) montre une nouvelle fois qu'aujourd'hui nos collègues risquent leur vie au coin d'une rue, le parvis d'une église, ou dans une mission du quotidien au sein d'une gare".