France/Présidentielle: Donald Trump a conseillé à Eric Zemmour de "rester lui-même" lors d'un entretien

Le candidat à la présidentielle française Éric Zemmour a indiqué mardi avoir eu la veille au téléphone l'ancien président américain Donald Trump, et que ce dernier lui avait conseillé de rester lui-même et d'être "sincère".

"J'ai discuté avec Donald Trump pendant une demi-heure sur nos campagnes respectives", a-t-il déclaré à la presse.

L'entretien a été confirmé sur la chaîne BFMTV par Randy Yaloz, un représentant en France du parti Républicain, le parti de Trump, qui a participé à l'échange.

"Ça me paraissait intéressant de confronter nos regards sur les destins respectifs de la France et des États-Unis pris dans la tourmente d'une même guerre de civilisations", a expliqué M. Zemmour.

"Il m'a dit de rester moi-même, que les médias allaient me qualifier de brutal mais que je devais être sincère et que l'important, c'était de garder ma sincérité, je pense qu'il a raison", a-t-il ajouté.

"En dehors de nos divergences, de nos analyses, nous avons une chose en commun: monsieur Trump veut que les États-Unis d'Amérique restent les États-Unis d'Amérique, et moi je veux que la France reste la France, c'est ça l'essentiel", a-t-il insisté.

Éric Zemmour est crédité par les derniers sondages de la troisième ou quatrième place au premier tour du 10 avril, avec environ 15% des intentions de vote.

Il a réclamé récemment la construction d'un "mur" à "toutes les frontières" extérieures de l'Union européenne pour lutter contre l'immigration, rappelant la politique de Donald Trump avec le Mexique.

Éric Zemmour avait connu dans sa pré-campagne des déplacements internationaux à Londres et Genève. Il a également rencontré à l'automne le président hongrois Viktor Orban à Budapest.