Affaire Epstein: l'ancien agent de mannequins Jean-Luc Brunel retrouvé mort en détention

Jean-Luc Brunel avait été mis en examen fin juin 2021 pour "viol sur mineur de plus de 15 ans"

Pilier déchu du monde de la mode, l'ancien agent de mannequins français Jean-Luc Brunel, proche du milliardaire américain décédé Jeffrey Epstein, et incarcéré depuis fin 2020 à Paris pour plusieurs "viols sur mineur", a été retrouvé mort dans sa cellule dans la nuit de vendredi à samedi.

Une source proche du dossier a indiqué que M. Brunel s'était suicidé par pendaison. Le parquet de Paris a seulement confirmé sa mort.

Une enquête a été ouverte sur les causes de la mort, a indiqué la source.

Figure de la jet set internationale et ami des puissants, Jeffrey Epstein avait été inculpé en juillet 2019 aux Etats-Unis pour l'organisation, de 2002 à 2005 au moins, d'un réseau de jeunes filles exploitées sexuellement. Il s'est suicidé dans sa prison new-yorkaise début août 2019.

Accusé de viols par plusieurs anciens top models, ce qu'il contestait, Jean-Luc Brunel avait été mis en examen fin juin 2021 pour "viol sur mineur de plus de 15 ans" concernant une femme, après une première mise en cause en décembre 2020 pour "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "harcèlement sexuel" concernant deux autres femmes.

Sa mort signifie l'extinction de l'action publique dans ce dossier, sauf si d'autres personnes devaient être mises en cause.

"Sa détresse était celle d’un homme de 75 ans broyé par un système médiatico-judiciaire sur lequel il serait temps de s’interroger. Jean-Luc Brunel n’a cessé de clamer son innocence. Il a multiplié ses efforts pour en faire la preuve", ont réagi samedi ses avocats, Mathias Chichportich, Marianne Abgrall et Christophe Ingrain.