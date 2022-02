Grand Oral des GGMO: Karl Olive "encourage" le président à se positionner sur le constat d'Amnesty contre Israël

"Je suis frustré de voir une protection militaire lors de fêtes juives dans le beau pays qui est le nôtre"

Karl Olive, maire de Poissy et soutien d'Emmanuel Macron, invité dimanche soir du Grand Oral des GGMO sur i24NEWS, a évoqué son départ du parti LR, ses projets dans la ville qu'il dirige, son admiration pour Kylian Mbappé, mais aussi les gestes antisémites "inacceptables".

Ne serait-il pas temps d'annoncer la candidature d'Emmanuel Macron?

"Le premier tour c'est le 10 avril et il va se passer des choses dans la prochaine semaine", a confié Karl Olive, proche du président.

"Macron est un compétiteur et quand il rentrera en compétition, il respectera tous les adversaires et fera en sorte d'être en tête lors du premier tour le 10 avril", a-t-il promis.

Karl Olive a dit avoir quitté Les Républicains, "parce que je croyais que leur dérive droitière ne correspondait pas à l'essence même de mon engagement".

Le maire de Poissy a par ailleurs jugé qu'en 2017, le parti socialiste avait "complètement explosé, mais les Républicains aussi".

"La droite c'est la machine à perdre", a-t-il dit, "tant que tout va bien on est derrière le candidat, dès qu'il y a le moindre grain de sable on bousille son propre candidat".

Elu sans clientélisme?

"Je ne suis absolument pas pour le stigmatisme mais pour la responsabilité", a-t-il affirmé, dans les quartiers populaires à Poissy, "tout le monde connaît la règle, ce qui ne m'empêche pas de prendre des décisions fermes mais qui je crois sont justes".

Karl Olive a cité l'exemple du pouvoir d'achat sans condition de retour que "j'ai offert à l'ensemble des familles pour pratiquer le sport ou la culture, en échange de quoi je ne peux pas supporter qu'un enfant de 12 ans à 2 heures du matin vienne fracasser un abribus".

Le maire a assuré que "si c'était le cas, je suspendrais ou je supprimerais des aides qui ne sont pas obligatoires", selon lui, "cela fonctionne parce que tout le monde connaît la règle".

"Il faut massivement augmenter le budget de la justice", a-t-il soutenu, appelant à des réactions "proportionnées" pour envoyer un message "fort à nos populations et égal dans tous les quartiers et les territoires républicains".

Ancien journaliste sportif, Karl Olive a salué la prochaine arrivée du centre d’entraînement du Paris Saint-Germain à Poissy, ignorant que le club appartient à présent au Qatar, "un pays non-démocratique", selon le journaliste Frédéric Hermel.

"Depuis que le PSG a décidé de s'installer à Poissy, ça a été un alignement de planètes avec le département des Yvelines, la région Île-de-France, avec les agriculteurs, la communauté urbaine, les habitants et aujourd'hui on a des entreprises comme Porsche qui viennent s'installer, et Alfa Romeo fait la même chose, et Poissy devient un territoire d'emploi et ça c'est une priorité", a-t-il plutôt fait valoir.

Diplomatie

"Je ne partage pas le constat formulé par Amnesty International qui a déterminé qu'Israël était un état d'apartheid", a-t-il indiqué.

"Et j'encourage le président de la République à venir se positionner lors du dîner du CRIF prévu jeudi", a-t-il dit, tandis que le rapport de l'ONG a déclenché une avalanche de réactions.

Karl Olive a également dénoncé les gestes antisémites "inacceptables", qui doivent être "sévèrement condamnés, et il nous faut des plaintes particulièrement instruites et des réponses de la justice proportionnées".

"On a créé à Poissy un jardin de la fraternité où l'ensemble des cultes viennent se retrouver tous les trois mois, et ça nous permet de déminer ce genre de chose", a-t-il expliqué.

"Ce qui me frustre particulièrement, c'est de voir que systématiquement lorsqu'il y a des fêtes juives on a le devoir de mettre en place une protection militaire, et j'en suis triste et c'est encore le quotidien que nous vivons dans le beau pays qui est le nôtre", a-t-il conclu.