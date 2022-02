France/Election présidentielle: Emmanuel Macron fait la course en tête, Marine Le Pen gagne du terrain

Valérie Pécresse perd 2,5 points et se place derrière Marine Le Pen et Éric Zemmour

A 45 jours du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, qui n'a toujours pas annoncé sa candidature, continue de faire la course en tête dans les sondages tandis que derrière lui les écarts se creusent.

Selon une enquête Elabe réalisée pour BFMTV et L'Express en partenariat avec SFR et publiée ce mercredi, M. Macron obtient 24,5% des intentions de vote, devant Marine Le Pen qui progresse fortement avec 18%, soit 3 points de plus que la semaine passée.

Éric Zemmour se maintient à 13,5%, Valérie Pécresse, quant à elle, perd 2,5 points et se place en 4e position décrochant 11,5% d'intentions de vote.

La candidate des Républicains ne distance que de 0,5 point Jean-Luc Mélenchon, qui atteint les 11% des intentions de vote.

Yannick Jadot se maintient à 5,5%, Fabien Roussel est à 4%, Christiane Taubira perd 2 points et obtient 2,5%, à égalité avec Anne Hidalgo.

Au second tour de la présidentielle, en cas de duel Macron - Le Pen, le président sortant est donné vainqueur avec 55,5% des voix, soit une baisse de 1,5 point par rapport à la semaine précédente. Face à Éric Zemmour, il l'emporterait avec 66% des voix contre 34% si le second tour avait lieu ce mercredi.

63% des sondés se disent sûrs de leur choix (+2 points sur une semaine), les électeurs les plus convaincus étant ceux prêts à voter pour Marine Le Pen (75%), Emmanuel Macron (72%) et Éric Zemmour (70%).