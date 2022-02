La lutte contre l'antisémitisme au menu du dîner du Crif, qui a lieu sans Macron

Les deux dernières éditions ont été annulées en raison de la crise sanitaire

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) tient jeudi son traditionnel dîner "républicain", avec plusieurs candidats à la présidentielle mais sans Emmanuel Macron en raison de la situation en Ukraine, dans un contexte d'antisémitisme toujours trop élevé aux yeux du président de cette instance.

Après avoir été annulée deux années de suite en raison de la crise sanitaire, cette 36e édition aura lieu sans le chef de l'Etat, appelé à un sommet des Vingt-Sept à Bruxelles au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est le premier ministre Jean Castex qui doit prononcer un discours devant les politiques, ambassadeurs, religieux, syndicalistes, artistes, personnalités des médias, etc, réunis au Carrousel du Louvre.

A sept semaines de l'élection présidentielle, certains prétendants à l'Elysée seront présents, mais ne s'exprimeront pas: Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, Anne Hidalgo, maire de Paris, ou encore le candidat écologiste Yannick Jadot. Fabien Roussel (PCF) a décliné pour cause de meeting.

En revanche Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête), et Jean-Luc Mélenchon (LFI) n'ont pas été conviés. "Comme traditionnellement depuis que ce dîner existe, les représentants des partis extrêmes ne sont pas invités", affirme à l'AFP Francis Kalifat, président du Crif, vitrine politique de la première population juive d'Europe (un demi-million de personnes).

"Les extrêmes sont dangereux pour la France et dangereux pour les Juifs. L'Histoire nous l'a montré", ajoute-t-il.

Et "Zemmour et son parti s'est placé à la droite de Marine Le Pen, donc on ne peut pas le qualifier autrement que de +parti d'extrême droite+", ajoute-t-il.

Un manifeste intitulé "Zemmour n'est pas une parole juive", lancé dimanche et qui avait recueilli mercredi 670 signatures, en particulier celles de Beate et Serge Klarsfeld, a appelé à un "sursaut républicain". "Nous ne voulons pas de la société fracturée et violente prônée par Zemmour" (Zemmour est de confession juive, ndlr), affirment les signataires.

Parmi les thèmes chers au Crif et que son président entend rappeler jeudi, figure la lutte contre l'antisémitisme.

Selon M. Kalifat, les plans triennaux de lutte contre le racisme et l'antisémitisme de 2012, 2015, et 2018 n'ont pas eu les résultats escomptés, et "l'antisémitisme progresse".

Il fait valoir que les actes antisémites répertoriés par le ministère de l'Intérieur à partir des dépôts de plainte "ont augmenté de 74%", passant de 339 en 2020 à 559 en 2021.