France/Présidentielle: E. Macron gagne 3 points, V. Pécresse derrière J-L Mélenchon

Au deuxième tour, Emmanuel Macron est donné gagnant face à Marine Le Pen (55% contre 45%)

Emmanuel Macron, qui ne devrait pas tarder à se déclarer candidat à la présidentielle, gagne en une semaine 3 points à 28% d'intentions de vote, tandis que la candidate LR Valérie Pécresse poursuit son érosion à 11%, selon un sondage Harris Interactive paru lundi et réalisé après l'offensive russe contre l'Ukraine.

Le président sortant, qui multiplie les rendez-vous diplomatiques depuis l'invasion russe en Ukraine déclenchée le 24 février, caracole toujours en pole position à 27% (+3 points).

Valérie Pécresse a, à l'inverse, cédé 2,5 points à 11% en une semaine, et se trouve toujours en 5e position, nettement dépassée par le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour (15%, -0,5 pt) et par Marine Le Pen (18%, +1 pt), ainsi que par Jean-Luc Mélenchon qui atteint 12,5% (+0,5 pt), son niveau le plus élevé depuis septembre 2021.

L'écologiste Yannick Jadot reste à 5%, la socialiste Anne Hidalgo se maintient à 2%, tandis que le communiste Fabien Roussel est à 4% (-0,5 pt) et que l'ancienne ministre Christiane Taubira perd 1 point à 1,5%.

Au deuxième tour, Emmanuel Macron est donné gagnant face à Marine Le Pen (55% contre 45%), Valérie Pécresse (61% contre 39%) ou Eric Zemmour (63% contre 37%).

Enquête réalisée en ligne du 25 au 28 février auprès d'un échantillon de 2.311 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 2.008 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est entre 1,4 et 3 points.