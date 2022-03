Présidentielle 2022: Emmanuel Macron à 33,5% d'intentions de vote, l'écart se creuse (sondage)

Marine Le Pen demeure à la deuxième place avec 15%, suivie par Jean-Luc Mélenchon avec 13% des voix

À 33 jours du premier tour de la présidentielle, Emmanuel Macron s'est placé mardi largement en tête des intentions de vote, selon un nouveau sondage réalisé par l'institut Elabe pour BFMTV et L'Express.

Le président-candidat, qui s'imlique dans la guerre en Ukraine procédant notamment à de longs et nombreux échanges téléphoniques avec ses homologues russe et ukrainien, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, a progressé de 8,5 points par rapport à la semaine passée.

Selon l'enquête, le chef de l'État décroche à présent 33,5% des intentions de vote au premier tour, contre 25% la semaine dernière.

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, demeure à la deuxième place avec 15% - en baisse de deux points - suivie par Jean-Luc Mélenchon qui occupe la troisième place avec 13% des voix, au détriment d'Eric Zemmour qui perd une place comptabilisant 11% d'intentions de vote, contre 14% la semaine dernière.

La candidate Les Républicains, Valérie Pécresse, poursuit son recul avec 10,5% des voix, soit une baisse de 1,5 point.

Le sondage indique par ailleurs que depuis la mi-janvier, 69% des Français interrogés trouvent Emmanuel Macron dynamique (+6%), 61% le jugent courageux (+9), 55% compétent (+8).

Au second tour, dans l'éventualité d'un face-à-face Macron-Le Pen, 61% des personnes interrogées se prononceraient en faveur du président sortant, soit une progression de 3,5% par rapport à la semaine dernière.

En cas d'un duel Macron-Mélenchon ou Macron-Zemmour, le chef de l'Etat l'emporterait largement, avec 68,5% des voix face au premier, et 69,5% contre le second.