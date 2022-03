France/Présidentielle 2022: "Il s'agit d'une élection civilisationnelle" (G. Peltier, porte-parole d'Eric Zemmour)

"Notre civilisation est en danger"

"Il ne s'agit pas d'un rendez-vous électoral comme un autre mais d'une élection civilisationnelle", a souligné mardi soir Guillaume Peltier, porte-parole d'Eric Zemmour, dans Conversations avec Anna Cabana.

"Notre civilisation est en danger et Eric Zemmour a été le seul à poser le constat central depuis 30 ans. Ce n'est pas seulement une question identitaire, mais aussi une question de nos modes de vie et de l'école", a-t-il affirmé.

Guillaume Peltier, ex-numéro 2 des Républicains, a confié à i24NEWS n'avoir "jamais été aussi heureux dans une campagne présidentielle".

"Il y a une joie, une envie, un enthousiasme, on brise les tabous avec Eric Zemmour. Il a cet engagement de sincérité, de ténacité, et d'endurance que n'ont plus les Républicains", a-t-il ajouté.

Evoquant la question des réfugiés issus de la guerre entre la Russie et de l'Ukraine, M. Peltier a soutenu que si la France voulait "accueillir dignement nos frères ukrainiens et nos sœurs ukrainiennes, nous devons avoir le courage de stopper l'immigration africaine".

Emmanuel Macron domine le premier tour de la présidentielle avec 30% d'intentions de vote, devant Marine Le Pen (15,5%) qui devance elle-même Eric Zemmour (13%), Jean-Luc Mélenchon (11%) et Valérie Pécresse (11%), selon un nouveau sondage "rolling" publié mardi.