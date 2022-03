Les attentats terroristes de Toulouse et Montauban ont fait sept victimes au total

Le président Isaac Herzog et son épouse se rendront en France le 20 mars à l'invitation d'Emmanuel Macron, afin de prendre part à une cérémonie marquant le dixième anniversaire des attaques terroristes perpétrées à Montauban et à Toulouse entre le 11 et le 19 mars 2012.

Le chef d'Etat israélien débutera sa visite par une rencontre avec son homologue français à Paris, puis s'envolera ensuite pour Toulouse aux côtés de ce dernier.

Il participera sur place à une cérémonie réunissant des responsables politiques dont les deux anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, des responsables communautaires et des dirigeants d'organisations juives.

Le président israélien et son épouse retourneront en fin de journée dans la capitale française afin de dîner à l'Elysée.

Les attentats terroristes de Toulouse et Montauban avaient fait sept victimes au total.

Après avoir tué trois militaires dans les jours précédents, le terroriste Mohammed Merah avait assassiné quatre personnes à l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse le 19 mars: le rabbin Jonathan Sandler, 30 ans, ses petits garçons, Arié, 6 ans et Gabriel, 3 ans, ainsi que Myriam Monsonego, 8 ans.