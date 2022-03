Dix ans après la "barbarie" des attentats contre des militaires et des enfants juifs, Toulouse se recueille

Dimanche, une grande commémoration dans une salle de concert de Toulouse rassemblera 2.000 invités

Citoyens, élus, militaires, représentant de la communauté juive ont commémoré lors d'une cérémonie, samedi à Toulouse (sud-ouest), les attentats terroristes de mars 2012 qui ont tué trois parachutistes, trois écoliers juifs et leur professeur.

Cette série d'attaques perpétrées par le terroriste Mohamed Merah -un délinquant qui avait basculé en prison dans le fondamentalisme- avait généré l'effroi à Toulouse: un militaire tué le 11 mars, deux le 15, trois enfants et un professeur d'une école juive le 19. Le terroriste de 23 ans avait été abattu à son domicile de Toulouse lors de l'intervention d'une unité d'élite de la police, le 22 mars.

"Ne pas oublier, surtout ne pas oublier cette barbarie, nous avons un devoir de mémoire", témoigne Anne-Marie Guyot, 58 ans, qui milite pour l'association Iman, fondée par la mère musulmane d'Imad Ibn Ziaten, le premier soldat tué par Mohamed Merah.

Devant une plaque commémorative près de la mairie, elle a déposé 8 roses, une pour chaque mort et une 8e destinée à Loïc Liber, un militaire qui a survécu, tétraplégique, à la tuerie. "Il faut aussi penser à ceux qui sont meurtris dans leur chair", dit-elle d'une voix émue.

Dimanche, une grande commémoration dans une salle de concert de Toulouse rassemblera 2.000 invités, dont les présidents français Emmanuel Macron et israélien Isaac Herzog, les anciens chefs d'Etat français François Hollande et Nicolas Sarkozy, des représentants du culte musulman et des centaines de personnalités de la société civile.

En ce 19 mars, 10 ans jour pour jour après la fusillade dans l'école juive Ozar Hatorah, les habitants se souviennent des visages de Gabriel et Arié Sandler, deux frères de 3 et 6 ans, et de Myriam Monsonego, 8 ans, abattus avant d'entrer en classe.

Dix ans se sont écoulés depuis les sept crimes de Mohamed Merah, de nombreux attentats ont suivi ailleurs en France, et la menace islamiste n'a pas disparu, a prévenu le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc.