Présidentielle 2022: Emmanuel Macron recule mais reste en tête, progression de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon (sondage)

A 18 jours du premier tour de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron reste en tête des intentions de vote, accusant toutefois un certain recul pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué un sondage Elabe réalisé pour BFMTV et L'Express avec SFR publié mardi.

Selon l'enquête, le président sortant perd 3,5 points d'intention de vote par rapport à la semaine dernière et décroche à présent 27,5% des voix, immédiatement suivi par la candidate du RN Marine Le Pen qui gagne deux points et obtient 20% des voix.

Crédité de 15% des voix, l'insoumis Jean-Luc Mélenchon poursuit également sa progression enregistrant un point en une semaine.

Avec chacun 10% des intentions de vote au premier tour, Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont en baisse, perdant respectivement 1,5 point et 0,5 point en une semaine.

L'écologiste Yannick Jadot et le communiste Fabien Roussel restent stables avec 4,5% et 3,5% des voix, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle sont tous deux à 3%, devant la socialiste Anne Hidalgo et Philippe Poutou (1,5%), et Nathalie Arthaud (0,5%).

Au second tour, l'écart se resserre un peu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le président-candidat comptabilisant 56% des voix, soit un recul de 3,5 points.