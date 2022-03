France/Covid: le nombre moyen de cas positifs continue d'augmenter

Parallèlement, le nombre de malades du Covid en soins critiques continue de décroître

Le nombre moyen de cas positifs au Covid-19 continue d'augmenter tandis que les hospitalisations ne baissent pas, selon les chiffres publiés jeudi par les autorités sanitaires.

Le nombre de nouveaux cas recensés jeudi est de 148.635, contre 145.560 mercredi et 101.747 sept jours auparavant, selon Santé publique France.

La moyenne sur sept jours, qui lisse les à-coups journaliers, s'élève à 110.874, contre 104.176 cas mercredi.

Parallèlement, le nombre de malades du Covid en soins critiques continue de décroître, très légèrement, avec 1.523 personnes dans les services de réanimation, contre 1.564 la veille et 1.695 jeudi dernier.

Les hôpitaux accueillent au total 20.654 malades du Covid (dont 1.338 nouveaux patients), contre 20.653 mercredi et 20.609 patients le 17 mars.

Ces dernières 24 heures, 112 décès ont été enregistrés. Au total, 141.443 personnes sont mortes depuis le début de la pandémie il y a plus de deux ans à l'hôpital, en maison de retraite ou dans d'autres établissements médico-sociaux en raison d'une infection par le Covid-19.

Côté vaccination, 54,24 millions de personnes au total ont reçu au moins une injection (80,5 % de la population totale), selon la direction générale de la Santé, et 53,32 millions ont un schéma vaccinal complet (79,1%).

Le nombre de tests de dépistages du Covid-19 a augmenté pour la deuxième semaine consécutive, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé. Ainsi, entre le 14 et le 20 mars, près de trois millions de tests antigéniques et PCR ont été réalisés, contre un peu plus de 2,5 millions la semaine précédente.