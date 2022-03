Grand Oral des GGMO: "Israël et la France partagent la même civilisation et le même regard sur le monde" (Eric Ciotti)

"Il faut que demain nous changions notre logiciel de politique étrangère"

A deux semaines du premier tour de la présidentielle en France, Eric Ciotti, député et conseiller de la candidate LR Valérie Pécresse, s'est rendu en Israël à la rencontre des électeurs, et était dimanche soir l'invité du Grand Oral des GGMO sur i24NEWS.

Seul politique à faire le trajet, M. Ciotti a estimé qu'il était "du devoir de tout responsable politique de redire notre soutien à la seule démocratie de cette région tourmentée du monde".

"Pour moi Israël et la France partagent la même civilisation et le même regard sur le monde et nous avons un devoir de solidarité et de fraternité", a-t-il affirmé.

Sommet du Néguev, où est la France?

Eric Ciotti a par ailleurs regretté que l'Europe ne participe pas à la réalisation des accords d'Abraham, qui "ont constitué une formidable avancée, un pas extrêmement important vers la paix et je regrette que la France ne s'y soit pas associée".

"Il faut que demain nous changions notre logiciel de politique étrangère, qui est dans une forme de conformisme immobile depuis des années", a-t-il déploré.

"La France a raté un tournant historique", selon M. Ciotti qui a par ailleurs dénoncé "certains" votes de la France sur les résolutions "stupides" de l'ONU ou de l'UNESCO, "notamment sur le caractère exclusivement musulman du mont du Temple", faisant référence à deux textes votés par l'organisme onusien présentant le mont du Temple (l'Esplanade des Mosquées pour les musulmans) comme un lieu saint pour les seuls musulmans.

"Je me dis que non seulement on a raté l'opportunité de faire avancer la paix, mais on se maintient dans une forme d'obscurantisme totalement erroné et que c'est une faute lourde", a-t-il insisté.

Nucléaire iranien

"Je partage les réticences contre cet accord", a assuré M. Ciotti, qui n'a "jamais" été favorable à ce pacte, "qui porte en lui beaucoup de menaces".

"On sait aujourd'hui que l'Iran a avancé dans la recherche, on met le pied dans une forme de naïveté par rapport à l'Iran qui a fait profession de détruire l'Etat d'Israël", a-t-il averti.

Jérusalem, capitale des deux Etats?

Le conseiller a admis avoir sur ce point des positions différentes avec sa candidate, Valérie Pécresse qui se dit favorable pour une capitale (Jérusalem) commune à deux Etats.

"Qui peut imaginer qu'il y ait une capitale d'Israël autre que Jérusalem?", a-t-il interrogé, révélant souhaiter le transfert l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem.

Il a dans le même temps rappelé que Jean-Yves Le Drian avait évoqué "un Etat apartheid" (concernant Israël), ce qui est "extraordinairement dangereux".

"Il y a des gens qui ont toujours nourri une forme d'ambiguïté avec l'antisémitisme, il y a des ennemis déclarés d'Israël", a-t-il noté, citant Jean-Luc Mélenchon.

"Donc il faut choisir dans une globalité, et Valérie Pécresse sera la plus proche de l'amitié mais aussi des intérêts d'Israël".

La guerre en Ukraine

"Je considère que la diplomatie doit avancer sans aucune limite et sans aucune réserve, elle se fait sous la contrainte des sanctions que j'approuve", a dit M. Ciotti, "mais on en a sortira pas autrement que par le dialogue", a-t-il insisté, mettant en garde contre une "escalade", tandis que "nous devons aboutir à un accord de paix durable".

Eric Ciotti a souligné être opposé à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ou à "celle d'autres pays entre l'Europe et la Russie".

"Rien n'excuse l'invasion russe de l'Ukraine, c'est un acte que je condamne mais on peut se poser des questions sur des erreurs diplomatiques qui ont été commises depuis la chute du mur de Berlin", a-t-il remarqué, souhaitant une France forte qui ne serait pas "systématiquement" alignée sur d'autres positions, "elle aurait plus de puissance".