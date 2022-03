France: Emmanuel Macron condamne les attentats meurtriers en Israël, en français et en hébreu

"Israël peut compter sur le soutien de la France et sur mon engagement total dans la lutte contre ce fléau"

Le président français Emmanuel Macron a "fermement" condamné mercredi les attentats perpétrés ces derniers jours en Israël sur son compte Twitter, ainsi que sur sa page Facebook en hébreu.

"Le terrorisme a une nouvelle fois frappé Israël. Je condamne avec la plus grande fermeté ces attentats meurtriers", a écrit le chef d'Etat.

"Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches. Israël peut compter sur le soutien de la France et sur mon engagement total dans la lutte contre ce fléau", a-t-il souligné.

Ces déclarations interviennent après une série de condamnations des attaques terroristes perpétrées en Israël en quelques jours lors desquelles 11 personnes ont été tuées.

"Tous ceux qui ont des responsabilités et de l'influence doivent condamner clairement ces actes de violence afin d'éviter une nouvelle escalade de la violence", a de son côté martelé un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, appelant à "éviter une spirale de violence pendant les fêtes à venir pour les Juifs, les musulmans et les chrétiens".

"De tels actes de violence ne peuvent jamais être justifiés et doivent être condamnés par tous", a affirmé le chef de l'ONU, Antonio Guterres, selon un communiqué de son porte-parole.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a pour sa part dénoncé une "violence inacceptable. Les Israéliens, comme toutes les personnes à travers le monde, devraient pouvoir vivre en paix et sans peur".

"L'ambassade des Émirats arabes unis à Tel Aviv condamne les récents attentats terroristes en Israël, et exprime ses sincères condoléances aux familles des victimes, partage ses prières aux blessés et à leurs familles, en leur souhaitant un prompt rétablissement", a-t-elle tweeté en anglais, en hébreu et en arabe.

L'ambassade de Turquie en Israël s'est, elle, dit attristée qu'"au moins 5 personnes aient perdu la vie dans l'attaque terroriste perpétrée le soir du 29 mars à Bnei Brak. Nous condamnons cet attentat terroriste".