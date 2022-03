Gaz russe: "l'Europe est coupable de sa dépendance" (François-Xavier Bellamy)

"Cette vulnérabilité est le résultat d'une série de décisions catastrophiques"

"L'Europe est coupable de la situation de dépendance dans laquelle elle se trouve aujourd'hui", a estimé jeudi l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy dans Conversations avec Anna Cabana sur i24NEWS.

"Il s'agit pour Vladimir Poutine de jouer sur une évidente vulnérabilité de l'Europe", a-t-il affirmé après l'annonce du président russe d'imposer que les consommateurs de gaz russe de pays "inamicaux", devront avoir des comptes en roubles en Russie pour régler leurs factures à partir de vendredi.

"J'avais dénoncé cette dépendance au Parlement européen il y a plus d'un an en expliquant comment les décisions prises à Bruxelles, dans différents Etats membres allaient nous mettre dans la main de puissances extérieures et on le voit aujourd'hui de manière très concrète", a-t-il poursuivi sur i24NEWS.

L'eurodéputé a pointé du doigt l'incapacité de la commission européenne de prendre des décisions significatives malgré la crise énergétique qui frappe le continent européen.

"La commission européenne n'est même pas capable de dire qu'il est absolument crucial que les Etats membres qui sont susceptibles de fermer des centrales nucléaires puissent les prolonger le plus longtemps possible", en faisant référence à la Belgique ou encore à l'Allemagne.

"On a été prisonniers d une idéologie extrêmement dangereuse anti nucléaire financée par la Russie", a-t-il lancé en soulignant que la vulnérabilité de l'Union européenne ne se traduit que par le "résultat d'une série de décisions catastrophiques qui ont été influencées par des puissances extérieures qui avaient intérêt à nous fragiliser".

L'Allemagne et la France se "préparent" à un éventuel arrêt des importations de gaz russe, ont indiqué jeudi les gouvernements des deux pays, qui ont également réitéré leur opposition à tout paiement en roubles des livraisons.