France/Viande casher et halal: Marine Le Pen engagera des discussions avec les responsables des cultes une fois élue

"Nous ne pouvons pas tolérer ces souffrances animales en 2022"

"Quand Marine Le Pen sera élue présidente de la République, elle souhaite que la cause animale soit traitée de la meilleure des manières. Aujourd'hui, on a des situations insupportables et des images d'abattoirs qui ont révolté des millions de Français", a déclaré jeudi soir le porte-parole du Rassemblement national Julien Odoul dans les GGMO.

"Nous ne pouvons pas tolérer ces souffrances animales en 2022. On parle de dignité animale, d'abattage pénible dans lequel des animaux agonisent", a-t-il affirmé.

M. Odoul a annoncé dans les GGMO qu'une fois élue présidente, Marine Le Pen envisage, par le biais de son futur ministre de l'Intérieur en charge des cultes, d'engager des discussions avec les responsables communautaires pour trouver une solution qui respecte le droit des animaux, y compris dans le cadre des importations.

"Il s'agit d'interdire l'abattage sans étourdissement", a-t-il rappelé en soulignant que les futures réunions doivent assurer "le respect de la dignité animale" et "le respect de la pratique des cultes".

Les propos de Julien Odoul interviennent après que le président du Rassemblement national par intérim Jordan Bardella a annoncé dimanche dernier, qu'en cas de victoire de la candidate Marine Le Pen, il n'y aura plus de viande halal et casher en France.

Sa déclaration avait été vivement critiquée sur les réseaux sociaux, et a provoqué l'ire du Consistoire central de France qui a émis mardi un communiqué de réponse.

"Ces propos détestables marquent un nouveau pallier dans la politique discriminatoire de ce parti déjà coutumier du fait, et ce, d’autant plus qu’aucun pays européen n’interdit l’importation de produits issus d’abattage rituel, contrairement à ce qu’affirme Jordan Bardella", a indiqué le Consistoire.

"La disparition des produits casher et halal en France ne saurait répondre en aucun cas au respect de la ‘dignité animale’, qu’avance faussement M. Bardella".

"Le Consistoire de France rappelle que le judaïsme est particulièrement attaché au bien-être animal depuis plus de 3.500 ans. Il met en garde contre l’atteinte à la dignité de l’homme que constituerait une telle disposition, contraire à la liberté d’exercice de culte, garantie par la Constitution. Le Consistoire de France s’inquiète que la campagne présidentielle permette l’émergence d’une telle proposition aussi incongrue que dangereuse, dans la mesure où elle forcerait de facto de très nombreux concitoyens, juifs et musulmans, entravés dans la liberté de leurs pratiques religieuses, à quitter leur patrie", a conclu le communiqué.

Le judaïsme, sur le fondement de sources bibliques et talmudiques, interdit de causer une souffrance inutile à un animal.