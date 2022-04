France: des tags antisémites à l'Université de Nanterre "Hitler t'es le meilleur"

"Jusqu'à quand refuserons nous de voir la réalité de l'antisémitisme à l'université?"

Des tags antisémites ont été retrouvés sur les murs de l'Université de Nanterre en région parisienne, dont l'un mentionnait "Hitler t’es le meilleur", a rapporté l'Union des étudiants juifs de France dans un tweet.

Une étoile de David a été taguée sous le mot "MEDIA", le tout sur un fond jaune ainsi que la phrase "trouvez qui vous n'avez pas le droit de critiquer vous saurez qui vous dirige", se référant à la communauté juive.

https://twitter.com/i/web/status/1509650862754385925 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Jusqu'à quand refuserons nous de voir la réalité de l'antisémitisme à l'université?" a tweeté l'UEJF.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté et de manière absolue tout acte antisémite et raciste", a réagi auprès du Figaro Étudiant le président de l’université Paris Nanterre Philippe Gervais-Lambony.

Depuis plusieurs années, l'antisémitisme est en forte augmentation en Europe.

L'année 2021 a été l'année où l'antisémitisme a le plus sévi dans le monde au cours de la dernière décennie, avec au moins 10 incidents en moyenne par jour, selon le rapport annuel sur l'antisémitisme publié par l'Organisation sioniste mondiale (WZO) et l'Agence juive.

Parmi les incidents antisémites, les plus signalés figurent les tags, la profanation, le vandalisme et la propagande, mais la violence physique et verbale représentait encore un peu moins d'un tiers de tous les incidents.