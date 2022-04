Affaire Jérémy Cohen: E. Macron demande "la clarté" et pas de "manipulations politiques"

"La justice mène de manière indépendante son travail"

Emmanuel Macron a demandé mardi "la clarté complète" sur la mort de Jérémy Cohen, de confession juive, percuté par un tramway à Bobigny après avoir tenté de fuir un lynchage. Un drame qui ne doit pas donner lieu selon le président à des "manipulations politiques".

"On a tous été bouleversés par les scènes qui ont été rendues publiques et je veux dire ma solidarité et mon soutien à la famille de Jérémy Cohen", a déclaré le président-candidat devant la presse, lors d'un déplacement à Spézet, dans le Finistère.

"La justice doit passer, la clarté complète doit être faite", a-t-il poursuivi, soulignant qu'"une instruction a été ouverte" et que "la justice mène de manière indépendante son travail".

Il a souhaité "que l'investigation soit la plus rapide possible pour apporter des réponses" à la famille du jeune homme.

Le cabinet d'Emmanuel Macron avait appelé dès lundi, à sa demande, les parents de Jérémy. Il "a demandé au garde des Sceaux de suivre de près et de tenir le président personnellement informé", a précisé l’Élysée.

En février dernier, Jérémy Cohen est décédé après avoir été percuté par un tramway à Bobigny en région parisienne alors qu'il tentait d'échapper à une bande de jeunes l'ayant agressé quelques minutes avant.

Jérémy Cohen est décédé de ses blessures quelques heures après avoir été transporté à l'hôpital.

Ses frères ont ensuite lancé des appels à témoin pour avoir des informations sur ce qu'il s'était passé. Une vidéo tournée par un voisin a circulé sur les réseaux sociaux, laissant apercevoir un jeune homme qui porte une kippa, se faire lyncher par une bande de jeunes avant de prendre la fuite et de se faire percuter par le tramway.