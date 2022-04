France/Mort de Jeremy Cohen: pas de "motifs discriminatoires" à ce stade de l'enquête (procureur)

Emmanuel Macron a demandé mardi "la clarté complète" sur la mort du jeune homme

Les violences qui ont précédé la mort de Jeremy Cohen, jeune homme de confession juive percuté par un tramway mi-février, n'ont pas de "motifs discriminatoires", à ce stade de l'enquête, a déclaré mardi le procureur de Bobigny Eric Mathais.

"Aucun élément ne permet à ce jour d’établir avec certitude que la victime était porteuse de manière apparente ou non d’une kippa au moment de la scène de violence", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Certains candidats à la présidentielle avaient dénoncé un acte possiblement antisémite.

Emmanuel Macron a demandé mardi "la clarté complète" sur la mort du jeune homme percuté par un tramway mi-février à la suite de violences, un drame qui ne doit pas donner lieu selon lui à des "manipulations politiques".

"On a tous été bouleversés par les scènes qui ont été rendues publiques et je veux dire ma solidarité et mon soutien à la famille de Jeremy Cohen", a déclaré le président-candidat devant la presse, lors d'un déplacement à Spézet, dans le Finistère.

"La justice doit passer, la clarté complète doit être faite", a-t-il poursuivi, soulignant qu'"une instruction a été ouverte" et que "la justice mène de manière indépendante son travail".