Présidentielle en France J-2: dernières heures d'une campagne hors normes

Média en ligne, actions sur le terrain, meetings: les candidats à la présidentielle française profitent vendredi des dernières heures de la campagne officielle du premier tour pour battre le rappel des électeurs, en espérant convaincre indécis et potentiels abstentionnistes.

Après une dernière salve de meetings jeudi soir, la campagne prend fin vendredi à minuit (22H00 GMT) en métropole.

Réunions publiques, distributions de tracts et propagande numérique des candidats seront interdits. Aucune interview ni aucun sondage ou estimation de résultat ne pourra être publié avant les résultats dimanche à 18h.

Jeudi après-midi, 69% des 47,9 millions de plis électoraux contenant les professions de foi des douze candidats avaient été distribués dans les boîtes aux lettres des électeurs, selon le ministère de l'Intérieur.

En Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française où le scrutin est avancé à samedi, la campagne a pris fin localement jeudi à minuit.

C'est la fin d'une campagne de premier tour hors norme pour la Ve République en place depuis 1958: gelée par la crise du Covid-19 et phagocytée par la guerre en Ukraine.

En attisant la flambée des prix de l'énergie et de l'alimentation, le conflit a encore plus souligné l'urgence d'apporter des réponses aux Français sur leur pouvoir d'achat, première de leurs préoccupations.

Dans ce contexte, les intentions de vote mesurées par les sondeurs dessinent un scénario identique à celui de 2017, avec Emmanuel Macron (La République en marche, LREM) et la candidate d'extreme droite Marine Le Pen qualifiés pour le second tour, et M. Macron victorieux au final.