France/Présidentielle 2022: le CRIF appelle "à faire barrage à Marine Le Pen et à voter massivement pour Emmanuel Macron"

Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) a appelé mardi dans un communiqué à faire barrage à Marine Le Pen et à voter massivement pour Emmanuel Macron lors du second tour de l'élection présidentielle française, le 24 avril 2022.

"Le CRIF appelle à une UNION REPUBLICAINE pour empêcher l'Extrême-Droite d'accéder au pouvoir", a-t-il été souligné, constatant à l'issue du premier tour "l'affaiblissement" du camp républicain et "le renforcement DANGEREUX des partis populistes d'EXTRÊME DROITE et d'EXTRÊME GAUCHE autour notamment des votes pour Marine LE PEN, Jean-Luc MELENCHON et Éric ZEMMOUR".

Les deux candidats au duel final, le président sortant Emmanuel Macron et la représentante du Rassemblement national Marine Le Pen sont engagés depuis lundi dans une rude bataille pour le prochain scrutin, tentant d'élargir leur base électorale.

Le haut représentant de la communauté juive a par ailleurs rappelé "son opposition constante au Rassemblement National, dont l'histoire, et les prises de position sont contraires aux valeurs républicaines portées par les Juifs de France".

"Nos libertés individuelles, notre diversité sociale, nos traditions et la stabilité de notre pays sont en jeu", a insisté l'organisation.

"Le vrai visage de Marine LE PEN, c’est celui qu’elle affiche auprès des dirigeants les plus violents et xénophobes d’Europe dont elle est proche sur le plan personnel et idéologique", selon le communiqué.

Le président du CRIF, Francis Kalifat, a averti qu'""aucun calcul, aucun prétexte ne pouvait être invoqué pour échapper à notre responsabilité citoyenne face à un choix qui n'en est pas un: il faut appeler à voter massivement pour Emmanuel MACRON afin de préserver notre démocratie."