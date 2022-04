France/Procès du 13-Novembre: Salah Abdeslam affirme être "rentré" dans un café et avoir "renoncé" à se faire exploser

"Je me suis dit 'non je vais pas le faire'"

Salah Abdeslam, le principal accusé au procès du 13-Novembre, a affirmé mercredi être rentré dans un café à Paris le soir des attentats, muni de sa ceinture explosive, et avoir "renoncé" à se faire exploser.

"Je vais rentrer dans ce café, je vais commander une boisson, je vais regarder les gens autour de moi et je me suis dit 'Non, je vais pas le faire'", a déclaré le seul membre encore en vie des commandos lors de son dernier interrogatoire devant la cour d'assises spéciale de Paris.