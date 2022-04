France/Nice: attaque au couteau contre un prêtre et une religieuse dans l'église Saint-Pierre-d'Arène

Les deux victimes ont été prises en charge par les pompiers et emmenées à l'hôpital

Un prêtre et une religieuse ont été agressés au couteau dimanche matin dans l'église Saint-Pierre-d'Arène à Nice, dans le sud de la France.

Un suspect a été interpellé par la police tandis que le périmètre a été bouclé.

"Le père Christophe a été poignardé à plusieurs reprises dans l’église Saint Pierre d’Arène de Nice. Une sœur a été blessée. J’ai pu parler quelques instants avec le père avant son évacuation vers l’hôpital de Nice. Immense émotion," a twitté le député Eric Ciotti.

Le Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) a exprimé dans un tweet "son émotion et sa solidarité fraternelle aux Niçois et aux Catholiques de France. Nos pensées vont aux familles des victimes."

L'auteur de l'agression, prénommé Kevin, né en 1991 à Fréjus, de nationalité française, est domicilié à Nice. Il est inconnu des services, ont révélé des sources policières.

Il est "manifestement bipolaire" et son geste n'a "pas de caractère terroriste a priori". "Il a spontanément déclaré aux effectifs de police qu’il était de confession juive et qu’en ce jour d’élection, il voulait tuer Macron et qu’il s’était finalement rabattu sur une église," ont ajouté les sources.