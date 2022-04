France/Antisémitisme: des jeunes des cités transformés par leur voyage à Auschwitz

"Des profs disaient que ce n'était pas le public pour ce genre de voyage, qu'on allait mettre le feu au lycée"

Comment éduquer les esprits de manière à les rendre imperméables à l’antisémitisme et à toute forme de haine ? La question s’est imposée avec force à Samia Essabaa au lendemain du 11 septembre. Alors que cette professeure d’anglais au lycée Théodore Monod de Noisy-le-Sec (Seine- Saint-Denis) évoquait en classe les terribles attentats qui venaient de frapper New York, les réflexions de certains élèves affirmant que les tours jumelles avaient été visées "parce que beaucoup de Juifs y travaillaient" l’ont bouleversée. Elle y a vu l’échec de l’école, et l’inefficacité des modèles classiques de transmission. "Je ne pouvais plus continuer à enseigner en me voilant la face", explique-t-elle à i24NEWS.

Un sentiment d’urgence

Pour cette enseignante d’origine musulmane, il est apparu impératif de repenser les outils pédagogiques, afin de lutter plus efficacement contre l’antisémitisme, le racisme et les préjugés. A ses yeux, il était clair que l’enseignement théorique entre les pages d’un livre et les murs d’une classe avait démontré ses limites. Elle a décidé qu’il fallait passer à l’action, à une démarche beaucoup plus concrète.

Et l’action, pour elle, devait forcément passer par le voyage de ses élèves à Auschwitz. "J’ai tout de suite pensé au camp d’Auschwitz car il incarne, historiquement parlant, l’aboutissement de la haine de l’autre", dit Samia Essabaa. "Je ne crois pas à la méthode douce. Je voulais que mes élèves voient physiquement et concrètement où mène le refus de la différence. Qu’ils se rendent compte que le mépris commence par des mots, et qu’il peut finir dans un tel lieu."

Pour mener son projet à bien, la professeure d’anglais s’est formée par elle-même. Durant trois ans, elle s’est documentée, a beaucoup lu et a visionné des dizaines de documentaires. Elle a également rencontré des survivants et d’anciens enfants cachés. Parmi eux, Simone Veil, qui l’a prise sous son aile et a été la première marraine de ses projets.

En plus du défi de la formation, l’enseignante a dû faire face à la défiance de certains collègues au sein de son lycée, qui compte 80% d’élèves issus de l’immigration. On a lui dit qu’elle se trompait de public pour ce genre de voyage, et qu’elle allait "mettre le feu au bahut". D’autres ont pointé le fait que l’histoire n’était pas son domaine, lui demandant "pour qui elle se prenait". Mais Samia Essabaa ne s’est pas démontée, répliquant que ces questions avaient trait à la citoyenneté, et qu’elles n’avaient pas à être réservées aux seuls profs d’histoire.

L’autre challenge, et pas des moindres, pour la professeure, a été la recherche de fonds. Son établissement et le ministère de l’Education lui ont dit d’emblée que si elle souhaitait emmener ses élèves en Pologne, elle devrait trouver le financement par elle-même. Samia Essabaa a alors frappé à toutes les portes, aussi bien dans le public que dans le privé, prenant sur son temps personnel pour démarcher mairies, élus, fondations et associations.

Les efforts de l’enseignante ont finalement été récompensés, et Samia Essabaa est partie avec ses élèves à Auschwitz en 2005. Un voyage proprement bouleversant pour ces jeunes, qui a été suivi par beaucoup d’autres, comme elle le raconte dans son ouvrage "Le Voyage des lycéens. Des jeunes des cités découvrent la Shoah".

David Balicki Samia Essabaa

Quand les voyages forment la jeunesse

Si la visite de l’ancien camp de la mort est aussi particulière pour ces jeunes, c’est qu’elle constitue le point d’orgue d’un véritable cheminement de déconstruction des idées reçues et de familiarisation à la culture juive, entrepris durant toute l’année précédant le voyage à Auschwitz. Visites répétées au Mémorial de la Shoah, au Musée d’Art et d’histoire du judaïsme ou à la synagogue de la Victoire, rencontre avec des survivants de la Shoah ainsi que des élèves d’école juive… Samia Essabaa ne laisse rien au hasard pour que "ses jeunes", comme elle les appelle affectueusement, soient à même de casser leurs préjugés, et de changer leur vision des choses.

"Je veux qu’ils développent leur sens critique, qu’ils cessent de prendre pour argent comptant tout ce qu’ils voient et entendent sur internet, dans les médias ou dans leur cité. Je leur montre qu’en étant ouverts d’esprit et en allant à la rencontre de l’autre, on s’aperçoit qu’il n’est pas si différent de nous", dit Samia Essabaa à i24NEWS.

Mais la méthode toute particulière de l’enseignante ne s’arrête pas là. Afin d’optimiser la visite de ces jeunes à Auschwitz, et garantir son impact sur les élèves, la professeure sait qu’il lui faut contrer les arguments récurrents de ceux qui disent "qu’il n’y en a que pour les Juifs", ou qu’ils ne se sentent pas concernés par l’histoire de la Shoah. Son programme inclut donc un voyage de sensibilisation, au cœur même du patrimoine de ces jeunes. "Si on se cantonne à l’histoire européenne, cela ne fonctionne pas, ils ne se sentent pas impliqués", dit l’enseignante à i24NEWS.

Le "voyage initiatique" de ces lycéens a notamment lieu au Maroc, avec pour objectif de montrer l’exemple d’une parfaite cohabitation entre musulmans et juifs. Sur place, ils voient à quel point ces deux cultures sont imbriquées, et se sont inspirées mutuellement. Une grand-mère musulmane leur raconte qu’elle a allaité le plus naturellement du monde le nourrisson de sa voisine juive qui n’avait pas assez de lait, tandis qu’une autre explique qu’elle récupérait spontanément les plats de son amie juive pour les réchauffer sur son gaz pendant le chabbat. A Essaouira, ils rencontrent la gardienne musulmane de la synagogue Haim Pinto, et son fils, gardien du cimetière juif, et constatent que tous deux prennent soin des lieux avec une dévotion sans pareille. "Ces jeunes, qui ne côtoient jamais de Juifs, n’en reviennent pas", raconte Samia Essabaa, elle-même d’origine marocaine et tunisienne.

Les élèves rencontrent enfin d’anciens tirailleurs marocains, qui leur racontent de quelle manière ils se sont battus au sein de l’armée française pour libérer le monde de l’emprise nazie. "Ils se rendent compte que des Marocains musulmans qui auraient pu être leurs arrière-grands-pères ont été des acteurs de la guerre. Cela leur permet de créer un lien avec l’histoire du conflit", explique Samia Essabaa.

D’autres années, les élèves du lycée Théodore Monod se rendent au Mémorial de l’Holocauste à Washington où ils constatent que les guides – volontaires - sont souvent de jeunes musulmans, qui se définissent d’abord comme Américains et qui sont désireux de s’impliquer auprès de l’institution, afin que le paroxysme de crime ethnique que constitue la Shoah ne se reproduise plus jamais.

Convaincre les élèves de l’absence de concurrence entre les mémoires et les souffrances, a aussi poussé Samia Essabaa à effectuer ce fameux voyage préliminaire dans le haut lieu de l’esclavage qu’a été l’île de Gorée au Sénégal. "Là-bas, les lycéens ont établi d’eux-mêmes un parallèle entre les conditions de détention des esclaves et celles des prisonniers des camps nazis", raconte Samia Essabaa. "Cela leur a permis de comprendre que toutes les formes de discrimination ont une même racine."

Rééduquer les esprits et lutter contre l’ignorance se fait aussi par le biais des parents. C’est pourquoi Samia Essabbaa et son amie Suzanne Nakache ont fondé en 2017 l’association Langage de femme, qui mobilise des mères d’élèves et des femmes de tous horizons face au danger de la montée de l’antisémitisme et du racisme. L’association organise des visites dans des lieux de mémoire ainsi que des activités culturelles et cultuelles, toujours axées sur la rencontre de l’Autre. Cet Autre qui fait souvent peur simplement parce qu’on ne le connaît pas, selon l’enseignante.

Rééduquer les esprits

Alors que l’antisémitisme se confond souvent de nos jours avec la haine d’Israël, et que le conflit israélo-palestinien s’invite parfois dans les écoles pour justifier le refus des élèves d’étudier la Shoah, comment Samia Essabaa parvient-elle à dépasser cet obstacle ? "J’explique que ce conflit n’a pas être importé sur le sol français, encore moins dans une salle de classe", dit l’enseignante. "Je les encourage plutôt à se préoccuper de ce qui se passe autour d’eux, dans leur propre pays, et à faire preuve de solidarité avec tous leurs voisins, y compris ceux qui sont juifs", dit la professeure.

Les changements observés chez les élèves de Samia Essabaa se retrouvent jusque dans leurs résultats scolaires : plus d’absentéisme, plus de décrochage et au final, 100% de réussite au bac chez ceux ayant suivi le programme pédagogique de voyage à Auschwitz. Les anciens lycéens reviennent ensuite pour accompagner les nouveaux dans leur cheminement jusqu’à la visite à Auschwitz. "Ils savent qu’ils sont les dépositaires de la mémoire des survivants de la Shoah qu’ils ont eu la chance de rencontrer, et qu’ils ont le devoir, alors que ces rescapés ne sont plus envie, de témoigner en leur nom", explique l'enseignante.

Malgré le challenge renouvelé chaque année, la motivation de Samia Essabaa ne faiblit pas. Lorsqu’elle voit ces jeunes à Auschwitz s’émouvoir en pensant aux victimes innocentes derrière chaque valise ou chaque amas de cheveux exposés, et qu’elle les entend dire : "Cette personne, ça aurait pu être moi…", alors elle sait qu’elle a, une fois encore, accompli sa mission.