France: des tags antisémites découverts sur les murs d'une école maternelle à Courbevoie

Des tags antisémites ont été découverts sur les murs de l’école maternelle La Marelle à Courbevoie en région parisienne cette semaine.

Après la découverte des tags, la ville a décidé de porter plainte.

"Choquée. Je condamne avec la plus grande fermeté. Les valeurs de la République sont plus fortes que toutes ces salissures et provocations. Ensemble à Courbevoie comme partout en France, restons mobilisés," a tweeté Aurélie Taquillain, Conseillère régionale d'Ile-de-France, présidente du groupe Agissons pour Courbevoie et conseillère municipale.

Une croix gammée et un message faisant l’apologie du nazisme ont également été tagués.

L'année 2021 a été l'année où l'antisémitisme a le plus sévi dans le monde au cours de la dernière décennie, avec au moins 10 incidents en moyenne par jour, selon le rapport annuel sur l'antisémitisme publié par l'Organisation sioniste mondiale (WZO) et l'Agence juive.

Parmi les incidents antisémites, les plus signalés figurent les tags, la profanation, le vandalisme et la propagande, mais la violence physique et verbale représentait encore un peu moins d'un tiers de tous les incidents.