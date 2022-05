France: E. Macron proclamé à nouveau président pour un second quinquennat

M. Macron a appelé dans un bref discours à "agir sans relâche" pour "être une nation plus indépendante"

Le président français Emmanuel Macron a été investi samedi au palais de l'Elysée à quelques jours du début de son second mandat.

Après la confirmation par le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius de sa victoire au second tour le 24 avril face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, avec 58,55% des suffrages, M. Macron a appelé dans un bref discours à "agir sans relâche" pour "être une nation plus indépendante" et pour "construire nos réponses française et européenne aux défis de notre siècle".

Pour cela, le chef d'Etat a affiché, dans son allocution d'une dizaine de minutes, son ambition de présider avec "une nouvelle méthode" en "planifiant, en réformant, en associant" les Français. Il a fait le "serment de léguer une planète plus vivable et "une France plus forte".

"Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe", a-t-il lancé.

"Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent", a-t-il poursuivi.

Agir pour une "société du plein emploi", contre les "inégalités en refondant notre école et notre santé", contre "les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours", a-t-il décliné.

"Chaque jour du mandat qui s'ouvre je n'aurai qu'une boussole, servir", a-t-il assuré.

Face aux défis à relever, le chef d'Etat a affiché son ambition d'"inventer une méthode nouvelle, loin des rites et chorégraphies usés", en "planifiant, en réformant, en associant".